В Новосибирской области разгорелся скандал после массового уничтожения скота в селах. Люди заявляют, что животных забирали и сжигали без вразумительных объяснений, а местные чиновники уходят от прямых ответов.

Журналист и аналитик-международник Александр Демченко в эфире 24 Канала предположил, что за этой историей может стоять значительно больше, чем официальные объяснения. Он обратил внимание и на возможный интерес московских групп влияния, и на странное совпадение с расположением рядом закрытого объекта.

Массовое уничтожение скота в Новосибирской области

Для местных это не просто история о потере хозяйства. Во многих селах скот был основой выживания: его держали, чтобы прокормить семью, пережить зиму и иметь хоть какой-то заработок. Именно поэтому такая жесткая зачистка вызвала не страх, а открытое сопротивление.

Это же не первый раз, когда забивают скот именно вот так. Но впервые это все пришло в Сибирь. А сибиряки – это другие люди, они не понимали, что к ним пришли без документов забивать сотни их коров, коз, баранов и всего остального,

– подчеркнул Демченко.

Объяснения об обычной ветеринарной проверке здесь уже не стыкуются с тем, что видят сами фермеры. Скот уничтожают без документов и без четких оснований, а местным не дают вразумительного ответа, почему это происходит. Сам Демченко связал это с борьбой за рынок, где мелкие хозяйства могли просто решить убрать.

Двое высокопоставленных кремлевских чиновников решили там организовать две большие фермы полного цикла. И решили уничтожить всех конкурентов, то есть весь скот у других фермеров этого региона,

– подчеркнул Демченко.

Заметьте! В Новосибирске фермеры записали обращение к российским военным и призвали их вернуться и выступить против кремлевского режима. Такие настроения связывают с недовольством внутри России и риском новой нестабильности после возвращения военных с фронта.

Секретный объект рядом с Новосибирском

Отдельное подозрение в этой истории вызывает еще одна деталь, неподалеку, по словам Демченко, расположено засекреченное военное химическое предприятие.

Важно еще и другое: там недалеко находится военное засекреченное химическое предприятие. И я не удивлюсь, если там проводили какие-то эксперименты, у животных что-то нашли, а потом начали их забивать без документов и без объяснений,

– подчеркнул Демченко.

Именно поэтому массовое уничтожение скота без документов и без объяснений выглядит еще тревожнее, чем простой чиновничий произвол.

Это такой яркий конец России. Не бунт коров, а сожжение скота и бунт населения. Это абсолютно дикая история, которая уже символизирует крах всего. Если хотите понять, что такое символ краха России, то это то, что вы видите сейчас в Новосибирской области,

– подчеркнул Демченко.

История с массовым уничтожением скота выходит далеко за пределы одного регионального скандала. Здесь сошлись произвол, страх людей, бессилие местных властей и полное отсутствие понятных правил.

