Украина получила наибольшее количество пленных за одну операцию, – Зеленский о Курщине

Президент Зеленский рассказал о ходе наступления в Курской области. В частности, глава государства сообщил, что продолжается пополнение обменного фонда. Операцию на Курщине президент назвал "самой большой инвестицией" в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена.

Так, Силы обороны уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Об этом президент сказал во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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Сотня пленных за раз

Зеленский подчеркнул, что это очень весомый результат. "Это одна из наших целей. И наши действия продолжаются".

Напомним, что украинский лидер имел в виду операцию СБУ. Тогда спецназовцы захватили в плен сразу 102 российских военных. Среди них были срочники, фсбшники, "кадыровцы".

Это произошло 14 августа на территории Курской области. Известно, что захваченные в плен россияне являются военнослужащими 488-го гвардейского мотострелкового полка России. Также были кадыровцы из подразделения "Ахмат".

Украинская операция включала захват разветвленного опорного пункта с подземными коммуникациями.