Массовые мероприятия без дистанции и со 100% наполнением: в Украине ослабляют карантин

Вся Украина с 16 июня находится в обновленной зеленой зоне. Такое решение приняло правительство. За ним следуют ослабление карантина в сфере культуры.

Теперь проводить массовые мероприятия в помещениях можно со 100% наполнением. Речь идет о культурных событиях, развлекательных, религиозных, рекламных и т.д.

Кстати Правительство продлит карантин до 31 августа, но будут ослабления

Что с масками и дистанциями

Ограничивать дистанцию между присутствующими тоже не надо. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Однако и их можно не надевать, если у всех присутствующи отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанные не более чем за 72 часа, или документ о полной вакцинации.

Мы на правильном пути для постепенного восстановления сферы и вывода ее из кризиса. Не обращайте внимания. Покупайте билеты на концерты, мастер-классы, спектакли и в кинотеатры. Отрасль нуждается в этом, а мы с вами нуждаемся в эмоциях и культурном наполнении,

– написал Ткаченко.

Продление карантина в Украине