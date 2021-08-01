Массовые протесты и драки с полицией во Франции: люди разгневаны санитарными пропусками – видео

Новые противокоронавирусные мероприятия власти спровоцировали во Франции массовые протесты. Более 200 тысяч человек 31 июля вышли на улицы.

Возмущенные люди митинговали в Париже, Тулоне, Бордо, Марселе и еще не менее 150 городах. Введение санитарных пропусков в общественные места и обязательной вакцинации они считают недопустимым.

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Третья неделя протестов во Франции: что не устраивает людей

Во Франции вводят обязательную вакцинацию против коронавируса для представителей некоторых профессий. Речь, в частности, о медиках и пожарных. Она может начать действовать с 9 августа, а в случае отказа специалистам могут урезать зарплату (была даже идея не допускать таких к работе вообще, но эту норму убрали).

против коронавируса для представителей некоторых профессий. Речь, в частности, о медиках и пожарных. Она может начать действовать с 9 августа, а в случае отказа специалистам могут урезать зарплату (была даже идея не допускать таких к работе вообще, но эту норму убрали). Также в стране пытаются внедрить так называемые паспорта здоровья или санитарные пропуска – документы для доступа к общественным местам (ресторанам, рынкам, поездам с длинным маршрутом и тому подобному).

Из-за антикоронавирусных нововведений французы вышли на протесты, и уже не первый раз.

В субботу, 31 июля, митинги прошли уже третьи выходные подряд. На этот раз акции фиксировали в более чем 150 городах (среди которых Тулон, Монпелье, Бордо, Марсель, Ницца, и, конечно, Париж), а всего участие приняли не менее 200 тысяч человек.

Участники протестов шли с плакатами с обвинением в сторону власти в "нападениях на свободу", но мирными эти проходы ни были. В столкновениях только в Париже пострадали 3 правоохранителей, известно о задержании 19 протестующих. В СМИ есть информация о применении петард и слезоточивого газа.

пока неизвестно, чем закончится эта история. Нововведения властей в сфере антикоронавирусных мероприятий рассматривают в Конституционном совете Франции, решение обещают огласить 5 августа.Между тем население страны достаточно хорошо вакцинировано – 62% людей сделали хотя бы 1 укол.