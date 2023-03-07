Массовые протесты в Грузии: президент Зурабишвили озвучила свое решение

Саломе Зурабишвили поддержала грузинских протестующих. Она заявила, что наложит вето на скандальный законопроект об иноагентах.

Видео президент Грузии записала, стоя в Нью-Йорке на фоне статуи Свободы. Политик заметила, что это – то, ради чего боролась ее страна.

Обратите внимание Мы ничего не делали для того, чтобы испортить отношения с Грузией, – Кулеба

Зурабишвили подчеркнула, что ветирует скандальный закон. Она добавила, что не поддерживала его и уверена: документ нельзя отправлять в венецианскую комиссию.

Кроме того, президент добавила: Грузия видит свое будущее в Европе.

Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не даст право забрать это будущее,

– заявила Зурабишвили.

Закон в стиле России и массовые протесты

Грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданный в лучших традициях российской пропаганды. Фактически он повторяет российское законодательство об "иноагентах".

Людей возмутили подобные действия власти. Под парламентом Грузии собрались сотни человек. Они скандировали "россияне" и "рабы". Полиция применила слезоточивый газ.

Впоследствии стало известно, что протестующие пытаются прорваться в здание парламента. Полиция угрожает, что применит силу.