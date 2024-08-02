Нужно пополнение на фронт: в России призывают доносить на мигрантов

Сейчас в разных уголках России происходят массовые репрессии и чистки мигрантов. Роспаблики пишут, что власти взяли курс на "очистку" Москвы и области после теракта в "Крокусе".

Руководство МВД даже предложило оплачивать доносы на места проживания нелегалов. Правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сказал 24 Каналу, что это свидетельствует об аморальности путинского режима и циничности кремлевских политтехнологов.

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Россия утопает в расизме

Российские власти пытаются решить вопрос с дефицитом людей на фронте. Поэтому в последнее время Кремль активно притесняет мигрантов, пытаясь привлечь их к войне против Украины.

Россияне хотели повесить теракт в "Крокусе", в результате которого погибло около 145 человек, на Украину, но это не удалось, поэтому сейчас отыгрываются на мигрантах.

Заявление о так называемом "освещении" Московского региона имеет все признаки расизма. Начинают делить людей по цвету кожи и хотят сделать Московский регион более "светлым",

– сказал Осечкин.

По его словам, это демонстрирует, что в стране, которая решила объявить войну с целью вымышленной Владимиром Путиным "денацификации", на самом деле процветает национализм, расизм, дискриминация по происхождению.

Российские спецслужбы не смогли предотвратить теракт в торговом центре, и теперь путинские политтехнологи даже в плохой ситуации пытаются найти хотя бы какую-то пользу и разыгрывают дискриминационную карту.

Эффективность мигрантов на фронте

РосСМИ сообщают, что мигрантов удерживают без еды и воды, спрашивают электрошоком. Как отметил основатель проекта Gulagu.net, такой ресурс вряд ли будет иметь пользу для российской армии.

Народ, который попадает на войну, всегда будет пытаться убежать с фронта,

– отметил Осечкин.

Впрочем, Кремль в дальнейшем будет использовать финансовый подкуп и административные ресурсы для поощрения людей в армию. В частности, на днях Владимир Путин опубликовал приказ, что увеличит выплаты солдатам с 200 до 400 тысяч рублей.

Власти России всячески пытаются подкупить закредитованных и бедных людей, чтобы отправить на войну. Однако она не руководствуется ценностью человеческой жизни.