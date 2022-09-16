Массовые захоронения в Изюме: журналисты показали, как происходит эксгумация тел – шокирующие кадры

В освобожденном от оккупантов Изюме нашли место массового захоронения людей. Там проводят эксгумацию тел погибших украинских военнослужащих.

На месте трагедии в Изюме побывали корреспонденты Радио Свобода. Сообщается, что там работают криминалисты и полиция.

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Оккупанты снова связывали руки погибшим

Отмечается, что среди гражданских нашли массовое захоронение тел украинских военных. Одно из тел, показанное корреспондентом, с завязанными руками.

По словам военных, это может свидетельствовать об убийстве пленников. Отметим, что в Киевской области, где также фиксировали зверства оккупантов, россияне также связывали руки погибшим.

Эксгумация тел в Изюме: видео (18+)

Как эксгумируют тела на месте массового захоронения в Изюме / Фото "Радио Свобода"

Трагедия в Изюме может превышать Бучанскую

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что количество погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию в Киевской области. Котенко рассказал, что одну из локаций нашли по видео, которое в свободный доступ выложили россияне.

Он отметил, что сейчас идет работа над эксгумацией тел военнослужащих.

К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока неизвестно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию,

– заявил Олег Котенко.

Уполномоченный сообщил, что в упомянутом месте обнаружили около 450 крестов. По его словам, здесь хоронили гражданских, ставших жертвами обстрелов. Бойцов ВСУ начали хоронить, когда в Изюм вошли оккупанты.

Как известно, во время контрнаступления ВСУ 11 сентября появилась информация, что украинские военные вошли в Изюм и подняли флаг Украины.

15 сентября в Харьковской области возле Изюма обнаружили массовое захоронение рядом с кладбищем.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений обнаружено по меньшей мере 450 могил, и "это только одно из массовых захоронений".

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