Более 30 тел имеют жестокие следы пыток: эксгумация в Изюме завершилась

Украина завершила эксгумацию тел на месте массового захоронения наших граждан в Изюме Харьковской области. Всего к работе на месте трагедии было привлечено более 200 работников, которые обнаружили жуткие результаты "асвабажения" россиян.

Об этом 24 каналу рассказал начальник следственного управления Харьковщины Сергей Болвинов. По его словам, из мест захоронения изъяли тела 447 погибших.

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Так, среди жертв войска страны-агрессорки обнаружили тела:

215 женщин;

194 мужчин;

22 военных;

5 детей.

Тела еще 11 человек не установлены, поскольку были скелетизированы и требуют больше времени на экспертизу.

К сожалению, во время предварительного осмотра тел, мы зафиксировали следы пыток. У более 30 тел, которые мы изъяли, есть такие следы,

– отметил Болвинов.

По его словам, преимущественно это колото-резаные раны, в частности, на двух телах обнаружили такие ранения половых органов. Кроме того, замученных украинцев находили со завязанными руками, а на шеях фиксировали веревки. Также очень много тел с пулевыми ранениями, в том числе в затылок.

"Все эти осмотры мы проводили вместе с судебно-медицинскими экспертами. В дальнейшем изъятые тела направлены в Харьковское областное бюро судебно-медицинских экспертиз", – рассказал начальник следственного управления.

Впоследствии обещают сообщить дополнительную информацию о причинах смерти жертв российского захватнического войска.

Болвинов рассказал о результатах эксгумации тел под Изюмом: смотрите видео

Военный капеллан 13-й бригады теробороны Юрий Потикун рассказал 24 каналу, что из его подразделения под Изюмом похоронены три человека. Его собратья до последнего мужественно защищали город.

Боль за каждого убитого человека, безвинно убитого человека или защитника, который защищает свою семью, свою Родину, оно просто болит. Хоть один человек, хоть десять – это индивидуальная боль, это печальная большая трагедия,

– поделился капеллан.

Четкая реакция ЕС на трагедию под Изюмом

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в комментарии 24 каналу заявил, что необходимо создать международный трибунал, который бы расследовал эти преступления против украинского народа.

Учитывая то, что мы увидели сегодня в городе Изюм, что мы стали свидетелями массового захоронения, то, безусловно, это свидетельствует о совершении очень ужасных военных преступлений.

– заявил глава представительства ЕС.

"И, безусловно, необходимо привлечение к ответственности всех виновных, а также создание международного трибунала для надлежащего расследования всех этих случаев", – подытожил он.

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После увиденного посол ЕС в Украине Матти Маасикас в твиттере заявил, что Украина получит всю помощь, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников.

Братские могилы. Камеры заключения. Значительная часть города разрушена. Осталось меньше трети жителей. Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну и преследовать российских военных преступников,

– написал посол.

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