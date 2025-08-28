Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что сейчас российский Ростов остается под ударами дронов. Вероятно, это была попытка уничтожить нефтеперерабатывающий завод, расположены в Новошахтинске.

Почему важно уничтожать такие объекты?

Кроме этого, ВСУ планировали уничтожить другие крупные объекты нефтеперерабатывающей промышленности. В частности, бензиновые, дизельные и авиационные запасы России, накопленные за последние полгода.

Российские нефтеперерабатывающие заводы работали на накопление ресурсов для российской армии, которая сейчас продвигается. Для нас это очень важно – все, что может гореть, нужно уничтожать,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что начинать следует с НПЗ, но также можно целиться по нефтяным базам, особенно тех, имеющих стратегические военные запасы. В этих районах, в частности в Ростове, есть достаточное количество таких резервуаров.

Чем известен Новошахтинский нефтезавод в Ростове Он производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо, а также бензин. Завод поставляет топливо для российской армии на юге. Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.



21 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по предприятию. В Генштабе сообщали, что пожар длился 5 дней.



Свитан добавил, что атаку ВСУ россияне подавили средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому дроны врезались в высотки.

"Однако я думаю, повторные атаки будут однозначно, ведь для того, чтобы остановить приближение российской армии, нужно добраться до топливных запасов. А это сейчас большой дефицит. Без них не смогут двигаться ни танки, ни тепловозы, на которые россияне сейчас пересаживаются", – объяснил Свитан.

Что известно о взрывах в Ростове-на-Дону?