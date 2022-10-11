Россияне либо истощают население, либо прощупывают ПВО, либо идиоты, – Ким

Второй день подряд в Украине была затяжная воздушная тревога. Оккупанты снова убивают ракетами мирных граждан. Глава Николаевской ОВА рассказал свою версию того, почему российские захватчики массово атакуют нашу землю.

Виталий Ким предположил, что существует три варианта, почему оккупанты массово обстреливают Украину. И хотя наши военные умело уничтожают большинство российских ракет, радоваться пока рано, отметил глава Николаевской ОВА.

Важно Украина вернула тела еще 62 защитников, среди них – погибшие в Еленовке

Какие версии у главы Николаевской ОВА

Во-первых, россияне пытаются морально изнурить наших граждан. Именно для этого и заставляют людей прятаться в укрытиях от вражеских ракет, которые снова и снова выпускают.

Также Виталий Ким предполагает, что еще одна причина таких обстрелов – очередная попытка противника найти наши слабые места. Кроме того, российские военные пытаются отследить и уничтожить системы противовоздушной обороны.

Третий вариант – они просто нелогичные идиоты, что тоже, скорее всего, очень вероятно,

– отметил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА о действиях российских военных: смотрите видео

Читайте также О передовой и защите украинского неба: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

Россия постоянно терроризирует украинцев: последние новости

Около шести утра оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

Также захватчики ударили иранскими дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС Винницкой области. Российские ракеты сбили в Одесской, Ровненской областях и Кривом Роге.

Накануне, 10 октября, путинские бойцы массово обстреляли Украину. Захватчики выпустили по нашей земле 84 ракеты и 24 беспилотника.

По состоянию на утро 11 октября, за минувшие сутки российские оккупанты убили 23 человека. Еще более 100 украинцев получили ранения. Детальнее о жертвах среди гражданского населения:

Днепропетровская область – 4 погибших и 21 ранен;

Донецкая область – 6 погибших и 8 раненых;

Запорожская область – 5 погибших и 8 раненых;

Киевская область – 1 погибший и 9 раненых;

Сумская область – 2 раненых;

Харьковская область – 1 раненый;

Херсонская область – 1 раненый;

Черкасская область – 1 раненый,

Киев – 7 погибших и 49 раненых.

Стоит посмотреть – Винницкую область впервые сильно атаковали дронами-камикадзе: смотрите видео