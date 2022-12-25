Нашествие россиян в Грузии: угроза национальной безопасности и экономике

Россияне массово убегают от санкций и мобилизации в Грузию. Однако там им не очень-то рады, их считают угрозой собственной национальной безопасности.

Об этом 24 каналу рассказала депутат парламента в Грузии Хатия Деканоидзе. Она, как и большинство грузин, считает, что судьба Украины сейчас – частично и судьба Грузии.

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По словам депутата, первая волна россиян-мигрантов появилась в Грузии в начале марта 2022 года, а вторая – в сентябре, когда была объявлена так называемая частичная мобилизация.

Чем угрожают россияне

По официальной статистике в Грузию выехали около 300 тысяч россиян.

Многие грузины до сих пор считают, что это вопрос не только миграционный, но и вопрос национальной безопасности,

– отметила Деканоидзе.

По ее словам, грузинская экономика выросла за счет въехавших в Грузию волны россиян. И здесь следует говорить о том, если грузинская экономика будет зависеть от России – это станет рычагом для создания угрозы экономической и национальной безопасности.

Регулирование потока россиян

Россияне в Грузии открыли много собственного бизнеса, подчеркнула депутат. Однако в стране до сих пор нет политического механизма, который мог бы регулировать это. К примеру, визовый режим или институты национальной безопасности, которые смогли выявлять российских шпионов и т.д.

Мы до сих пор считаем, что такая зависимость от российской экономики сегодня — это очень важный фактор.

– акцентировала депутат.

Она признала, что кроме общего количества приехавших в Грузию россиян другой официальной информации нет. Грузины до сих пор не знают, как россияне оказывают влияние на местную экономику и безопасность.

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Позиция власти и народа

Деканоидзе упомянула и еще одну важную деталь: власти Грузии не присоединились к санкциям против России. Когда депутаты обращают на это внимание, власти Грузии отвечают, что это не является важным вопросом для Грузии. Однако Деканоидзе убеждена, в безоговорочной важности этого для того, чтобы Грузия стала в один ряд с цивилизованным миром.

По ее словам, позиция грузинских властей неоднозначна, а российская пропаганда оказывает значительное влияние на партнерские отношения Грузии и Украины.

Я считаю, что это и наша судьба. И когда были опросы в Грузии, то 95 процентов грузин считают, что это и наша война,

– добавила спикер.

По ее наблюдениям, все граждане Грузии считают, что украинская боль является и грузинской. Кроме того, 3,5 тысяч грузинских добровольцев воюют сейчас за Украину.

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