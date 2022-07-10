Украинские морпехи показали, как броневики Mastiff уничтожают оккупантов

Нашим героям удается наносить врагу большие потери и ломать все его планы. Каждый день проблема пополнения потерь становится для россиян все актуальнее.

Уже 137 дней нашим героям удается не только держать оборону, но и разрушать почти все планы российских оккупантов. Несмотря на сумасшедшие потери, враг не отказывается от своих планов, но претворять их в жизнь ему становится все труднее.

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Броневики Mastiff в действии

Наши герои показали, какой страх нагоняют на врага с помощью бронированных машин Mastiff. Она вмещает двух членов экипажа и способна перевозить 8 воинов.

Максимальная скорость машины – 90 километров в час, ее вооружение может состоять из пулеметов или автоматического гранатомета.

Как Mastiff помогают уничтожать врага: видео

Война россии с Украиной: последние события

Беларусь помогает российским оккупантам не только обстреливать ракетами мирные украинские города. Стало известно, что через их территорию российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно.

Ситуация на фронте остается тяжелой, но под контролем ВСУ. Враг не прекращает штурмовых действий и попыток идти в наступление, но похвастаться большими успехами не может.

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