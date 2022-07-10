Вже 137 днів нашим героям вдається не лише тримати оборону, а й руйнувати майже всі плани російських окупантів. Попри шалені втрати ворог не відмовляється від своїх планів, але втілювати їх у життя йому стає дедалі важче.

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Броньовики Mastiff у дії

Наші герої показали, якого страху наганяють на ворога за допомогою броньованих машин Mastiff. Вона вміщає двох членів екіпажу та здатна перевозити 8 воїнів.

Максимальна швидкість машини – 90 кілометрів на годину, її озброєння може складатися з кулеметів або автоматичного гранатомета.

Як Mastiff допомагають нищити ворога: відео

Війна росії з Україною: останні події

білорусь допомагає російським окупантам не лише обстрілювати ракетами мирні українські міста. Стало відомо, що через їхню територію російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно.

Ситуація на фронті залишається важкою, але під контролем ЗСУ. Ворог не припиняє штурмових дій та спроб йти в наступ, але похизуватися великими успіхами не може.

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