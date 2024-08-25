Выполнили обещание: мама известного погибшего пилота "Джуса" посидела в кабине F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выполнил обещание, которое дал матери украинского пилота "Джуса" на церемонии прощания. Генерал-лейтенант пообещал, что Лилия Александровна хотя бы посидит в кабине F-16, когда Украина получит самолеты.

Ведь именно о них мечтал ее сын – Андрей "Джус" Пильщиков, который погиб 25 августа 2023 года в самолете на Житомирщине. Тогда столкнулись два военных самолета Л-39 и погибли трое пилотов: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков.

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Командующий Воздушными силами выполнил обещание матери "Джуса"

На прощании с "Джусом" мать обратилась к Николаю Олещуку и рассказала, что мечтает сделать круг в первом F-16. Подняться в небо на истребителе, которым грезил ее сын.

На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова – Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово,

– заявил командующий Воздушными силами ВСУ.

Он опубликовал видео, на котором мать Андрея Пильщикова сидит в самолете F-16, за которые так боролся и о которых так мечтал ее сын.

Николай Олещук рассказал, что "Джус" совсем немного не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты.

И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли,

– рассказал Олещук.

Мать "Джуса" посидела в кабине F-16: смотрите видео

В Воздушных силах ВСУ рассказали о вкладе "Джуса" в появление F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Андрей Пильщиков сделал колоссальную работу по адвокации F-16 для Украины.

В частности, в 2022 году летчики Андрей Пильщиков и Алексей Месь и зенитчик поехали в командировку в Вашингтон. Украинские офицеры встречались с американскими конгрессменами, сенаторами, чиновниками Пентагона. Именно тогда в США увидели истинное лицо нашего воина. "Джус" тогда дал много интервью американским СМИ.

Без преувеличения скажу – усилия Андрея Пильщикова существенно приблизили появление F-16 в украинском небе,

– рассказал Олещук.

Украинский активист Сергей Стерненко обратился к командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку.

"Господин Командующий, Джус заслуживает получить звание Героя Украины. Это наименьшее, что может сделать государство для чествования его памяти и вклада в появление в Украине F-16. Конечно, кому давать Героя решает президент, но позиция командующего Воздушными силами могла бы серьезно на это повлиять", – заявил Стерненко.

Сергей Притула добавил, что именно "Джус" был двигателем и двигателем процессов, которые в конце концов привели в наше небо американские истребители. Он призвал людей по возможности прийти на Аскольдову могилу, подойти к Андрею, поклониться и поблагодарить за то, что был голосом украинского неба в мире.