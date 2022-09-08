Мать нации и легенда при жизни, – Зеленская отреагировала на смерть Елизаветы II
Источник:твиттер Елены Зеленской
Елена Зеленская отреагировала на смерть королевы Елизаветы II. Ее величество ушла из жизни 8 сентября в замке Балморал.
Первая леди Украины заявила, что глубоко скорбит из-за смерти Елизаветы II. Зеленская выразила искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании.
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Глубоко скорблю, что от нас ушла Королева Елизавета II. Чрезвычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире,
– написала первая леди Украины.
Зеленский выразил соболезнования от имени украинского народа
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье от имени всего украинского народа. Президент подчеркнул, что смерть ее величества – невосполнимая потеря.