Мать встретила двух сыновей из российского плена – они бойцы "Азова": эмоциональное видео

На камеры попал момент встречи матери с сыновьями, которые два года провели в российском плену. Этот обмен стал уже 58-м по счету.

Во время обменов пленными есть много щемящих моментов. Один из таких показал телеканал "Мы – Украина".

Смотрите также Освобождение 95 украинцев из плена: СБУ показала эксклюзивные кадры

Сыновья наконец увидели мать

Мои миленькие, я вас достала (из плена, – 24 Канал)!

– восклицает женщина.

Взрослые сыновья также не сдерживают эмоций.

Такая долгожданная встреча: смотрите видео

Журналисты привели данные, что Станислав и Антон – морские пехотинцы, бойцы "Азова" и защитники "Азовстали", которые более двух лет находились в плену.

Что известно об обмене

Очень важно, что на этот раз домой вернулись азовцы, а еще люди, которых Россия приговорила к длительным тюремным срокам или даже пожизненному заключению. 28 пленным российская система назначила длительные сроки, 20 обрекла на пожизненное заключение за защиту собственной земли от агрессора.

"Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Наши ребята защищали Мариуполь, Донетчину, Луганщину, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров", – написал Координационный штаб.