Материалы расследования Bellingcat могут приобщить к делу, – Венедиктова

18 ноября 2021 , 12:56
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Источник:

ZN.ua

Ирина Венедиктова пообещала изучить материалы расследования журналистов Bellingcat. При необходимости их могут даже приобщить к следствию.

Сейчас некорректно обсуждать работу ГБР, – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что следователи тщательно изучают все материалы, которые публикуют журналисты. Так она отреагировала на расследование Bellingcat операции в отношении вагнеровцев.

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Расследование, оно проводится. Какие еще допросы будут проводиться следствием, лучше спросить непосредственно у ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях,
– заявила Венедиктова.

Она напомнила, что уголовные производства по "Вагнергейту" открыли сразу несколько правоохранительных органов. Впоследствии их объединили в одно дело и передали в Государственное бюро расследований. При этом Венедиктова отказалась комментировать ситуацию о возможных недостатках работы следователей ГБР.

"Что было сделано, чего не было сделано, думаю, сейчас некорректно это обсуждать. Это история независимости органа досудебного расследования и возможности прокуратуры. Я бы не хотела давать оценки. Дождемся каких-то результатов", – сказала генпрокурор.

Что известно о расследовании по вагнеровцам

  • В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые якобы готовили беспорядки перед президентскими выборами.
  • Однако уже в начале сентября СМИ заявили, что СБУ якобы знала о бойцах и готовила спецоперацию. Ее сорвали якобы из-за утечки информации из Офиса Президента.
  • 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. В нем они заявили, что украинская власть готовила действительно масштабную спецоперацию.
  • Президент Владимир Зеленский якобы узнал о ней 15 июня 2020 года.
  • Провалилась спецоперация якобы из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака перенести ее на неделю. Он опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе. В результате спецоперацию перенесли на 4 дня.
Автор: Софія Мінджоса