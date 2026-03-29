Ему было всего 22: на фронте погиб Матвей Бойко из Малина
- На фронте погиб 22-летний Матвей Бойко во время выполнения боевого задания у Твердохлебово, Луганская область.
- Он был гранатометчиком, известным как отважный и искренний парень.
На фронте погиб 22-летний защитник из Житомирщины Матвей Бойко. Он отдал жизнь во время выполнения боевого задания 26 марта.
Его смерть стала большой потерей для родных и общества. Об этом сообщает Малинский городской совет.
Что известно о гибели воина?
Украина снова потеряла молодого защитника на фронте. В боях за независимость погиб 22-летний военный из Житомирской области – Матвей Бойко.
Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания 26 марта 2026 года вблизи населенного пункта Твердохлебово Сватовского района Луганской области.
Как стало известно, Матвей Бойко был жителем города Малин, что на Житомирщине. В обществе его вспоминают как отважного, искреннего и светлого парня, который не колеблясь стал на защиту Украины. Матвей служил гранатометчиком и участвовал в боевых действиях на востоке Украины, где идут ожесточенные бои.
Его гибель стала болезненной потерей для семьи, друзей и всей общины.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Матвея Бойко. Вечная память и уважение Герою!
Кого еще потеряла Украина?
На войне погиб известный волонтер и военный Александр Жуков. В начале полномасштабного вторжения он помогал ВСУ, а впоследствии, в апреле 2025 года, сам присоединился в ряды Сил обороны Украины. Даже на фронте Жуков продолжал заботиться о собратьях, делиться последним и верить в будущую победу.
Во время эвакуации раненых погиб стендап-комик Артур Петров. Трагедия произошла 18 марта. Петров погиб в поселке Купянск-Узловой Харьковской области.
В Медицинских силах ВСУ рассказали о потере – погиб Андрей Комаринец. Отмечается, что он был командиром воинской части А0318 и подполковником медицинской службы.