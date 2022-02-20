МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву вместо Lufthansa, – Мининфраструктуры
Источник:фейсбук Мининфраструктуры
МАУ начинает продавать билеты в Мюнхен и Женеву. Также решили увеличить емкость воздушных судов по этим маршрутам.
Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины заявил, что небо над Украиной остается открытым. В то же время Lufthansa Group приняла решение временно прекратить авиаперевозки в Киев и Одессу.
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Отдельные рейсы из Киева и Одессы Lufthansa будет осуществлять до 21 февраля. Тем временем полеты в и из Львова будут продолжаться в обычном режиме.
Сейчас в Мининфраструктуры прорабатывают решение для обеспечения бесперебойного авиасообщения.
В частности, продолжаются переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты.
Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам,
– говорится в сообщении.
Lufthansa приостанавливает авиасообщение с Киевом
- Пресс-служба Lufthansa сообщила, что авиакомпания приостанавливает полеты в Киев и из украинской столицы.
- Сейчас речь идет обо всех рейсах с 21 по 28 февраля.
- Официальную причину такого решения пока не сообщили. В то же время пресс-служба авиакомпании подчеркнула, что внимательно следит за ситуацией.
Сообщение Мининфраструктуры:
Обновлено: МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять. Помимо этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам.
"Сегодня компания Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся на период с 21 по 28 февраля.
Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще сегодня и завтра. Просьба к пассажирам отмененных рейсов связаться с сервисным центром Lufthansa. Рейсы из и во Львов сохраняются в обычном режиме.
Для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:
Компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.
Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.
Напомню, небо Украины остается открытым" – Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.