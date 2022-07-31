Maxar опубликовала фото с места трагедии в Еленовке

Появились фото российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, сделанные спутником Maxar.

Новые доказательства зверств россиян

Фотографии опубликовал журналист Politico Кристофер Миллер. На них видно, что здание было взорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.

Внимание россия после циничного теракта в Еленовке пригласила экспертов ООН и Красного Креста.

В деле массового убийства украинских военнопленных в оккупированной Еленовке и появляется все больше доказательств о том, что это преступление совершили именно россияне.

Новые фотографии Еленовской тюрьмы в оккупированной россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева и предварительным данным, совершили российские войска,

– отметил Кристофер Миллер.

Maxar опубликовал фото здания, где содержали пленных, до и после теракта

В общей сложности обнародованы 4 фотографии лагеря в Еленовке, в котором российские оккупанты содержат украинских военнопленных: две до взрыва и две после.

На двух фото более обще и крупнее – за 27 июля и аналогичные фото за 30 июля. В центре изображения виден барак, в котором погибли более полусотни украинских пленных бойцов.

На фото за 30 июля отчетливо видно, что жестяная крыша барака словно разорвалась от взрыва изнутри. От ракеты, якобы выпущенной ВСУ из РСЗО HIMARS, в чем убеждает россия, должны быть другие разрушения.



Фото до взрыва и того, как произошел теракт / Фото Maxar



Локация, где расположен лагерь для пленных / Фото Maxar



На фото видно, что взрыв произошел изнутри здания / Фото Maxar

россияне врут о ракетных обстрелах колонии / Фото Maxar

Главное о теракте в Еленовке: коротко

В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением России, а в ОП повторили требование признать Россию страной-спонсором терроризма.

Родные защитников "Азовстали" требуют от Красного Креста и ООН немедленно отправить своих представителей в Еленовку. В ООН уже пообещали провести расследование.

Смотрите в видео – эксперт о причинах теракта в Еленовке: