Устроили "Форсаж" в Тернополе: студенты-мажоры на элитных автомобилях специально пугали пешеходов

Молодые водители на дорогих иномарках быстро гоняли в центре Тернополя. Более того, они снимали свои нарушения правил дорожного движения и кичились этим.

Нарушителями ПДД в Тернополе оказались 5 водителей. Самому младшему из них 19 лет, а самому старшему – 25. Все они студенты местных вузов.

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Подробности "гонок" в Тернополе

Тернопольские студенты катались на элитных автомобилях и сознательно превышали скорость. Они пренебрегали ПДД даже на пешеходных переходах. Водители снимали на видео, как создают аварийные ситуации на дорогах.

Своими действиями молодые люди пугали пешеходов. Впоследствии местные жители вызвали правоохранителей.

На спецлинию начали поступать обращения от тернополян, о том, что водители элитных автомобилей дерзко нарушают правила дорожного движения и подвергают опасности пешеходов и других участников дорожного движения,

– сказала представительница прессслужбы Патрульной полиции Тернопольской области Ольга Гаврилюк.

Какая судьба постигла мажоров

Сотрудники полиции приехали на место и задержали всех пятерых водителей. Как выяснилось, некоторые молодые мажоры не только превышали скорость, но и управляли транспортом без документов.

Этих студентов оштрафовали по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По словам Гаврилюк, патрульные полицейские уже привлекали их к ответственности. Раньше молодые люди тоже нарушали ПДД и общественную безопасность.

На кадрах можно увидеть, что правоохранители также провели профилактическую беседу с молодыми водителями. Копы им напомнили, что в Украине идет полномасштабная война, вызванная Россией.

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