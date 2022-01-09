На мебельный фабрике в Черниговской области взорвался котел: пожарные тушат пожар

В Черниговской области 9 января произошел взрыв отопительного котла на мебельной фабрике. Спасатели борются с огнем.

Инцидент произошел в городе Нежин. В то же время взрыв отопительного котла пока называют лишь предварительной причиной пожара.

Читайте также В Китае из-за взрыва газа обрушилась столовая, минимум 10 погибших

Огонь распространился на крышу

Как сообщили спасатели, в результате взрыва возник пожар и огонь распространился на кровлю цеха ЧАО "Нежинская мебельная фабрика". В этом цехе производят пеллеты.

По состоянию на 16.07 9 января пожарные добились того, чтобы огонь не распространялся дальше.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Спасатели работают, чтобы потушить пожар / Фото ГСЧС

Последние пожары в Украине

Во время рождественских праздников в Черновцах произошло 2 пожара, в которых пострадали люди. Один из них вспыхнул на проспекте Независимости, другой – на улице Воробкевича. К счастью, в обоих случаях удалось обойтись без жертв. Пострадавшие находились в больнице.

Также на Рождество в Харькове горело студенческое общежитие университета имени Василия Каразина. Из здания срочно выводили 106 человек. Известно, что пожар произошел в одной из комнат на 3 этаже здания.

В Винницкой области в субботу, 8 января, вспыхнул жуткий пожар в жилом доме. В огне погиб 7-летний мальчик.

Вам понадобится алгоритм действий, если оказались в очаге пожара: смотрите видео