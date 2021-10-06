Мецгер сложил полномочия председателя правления "Укрэксимбанка"

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление на увольнение. Чиновник признал свою ошибку и решил добровольно сложить полномочия.

Мецгер объяснил свою отставку желанием хотя бы немного восстановить поврежденную репутацию "Укрэксимбанка".

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Мецгер сложил полномочия временно

В заявлении Мецгера говорится, что он слагает полномочия председателя правления "Укрэксимбанка" на время проведения следственных действий и проверки Наблюдательного совета. По словам чиновника, его реакция на вопрос журналиста была слишком эмоциональной.

Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность,

– заявил Мецгер.

Также чиновник отметил, что его дальнейшие действия зависят от выводов Наблюдательного совета и правоохранителей.

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