Путин думает, что время работает на него, – Гудков объяснил, чем диктатор надеется победить

Президент России Владимир Путин убежден, что залогом его победы является полное разрушение инфраструктуры Украины. Чем больше проходит времени, тем больше он причиняет разрушений. Глава Кремля считает, что уже уничтожил 60% украинской инфраструктуры.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он пояснил, что глава Кремля серьезно считает, что когда разрушит всю инфраструктуру, тогда все предстанут перед ним на коленях, а он сможет "победить над всем миром".

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По мнению Гудкова, Путин сейчас в иллюзии, что Украина вынуждена будет сдаться. Он в этом абсолютно уверен.

Путин ставит на разрушение инфраструктуры

Как пояснил российский оппозиционный политик, Путин всерьез считает, что совсем скоро "все заплачут, Зеленский приползет на коленях и будет умолять о помощи".

Путин думает, что сейчас еще 5% инфраструктуры разрушим… украинцы заплачут, побегут к Зеленскому. Зеленский приползет на коленях и скажет – слушай, Владимир Владимирович, я все понял, я иду, а ты ставь Януковича и управляй Украиной,

– сказал Гудков.

Российский оппозиционер рассказал, что о таких планах Путин рассказывает своим "придворным". А те смотрят ему в рот и поддакивают.

Путин ожидает, что НАТО оконфузится

Как пояснил оппозиционный политик, Путин надеется посрамить НАТО вместе с США, увидеть, как Европа будет биться в конвульсиях, а Украина будет плакать и жаловаться.

А он – великий Пу – будет решать судьбы всего мира. Это не шутка, не вымысел и не фантазия. Это то, что мне сегодня рассказали очень информированные люди, которые знают, что происходит в Кремле и с Кремлем.

– сказал Гудков.

По мнению политика, создав невыносимые условия жизни для 40 миллионов граждан Украины, Путин хочет победить.

Смерть мобилизованных Путина не беспокоит

Гудков также рассказал, что Путину совершенно безразлично потери, которые терпит российская армия на фронте.

По данным оппозиционера, Путин знает о более 100 тысячах погибших россиян, но его это совсем не беспокоит, потому что думает, что это не вопрос, над которым стоит сильно задумываться. Если нужно будет, он положит и полмиллиона россиян. Путин думает, что у него нет с этим проблем.

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В то же время, как рассказал Гудков, Путин надеется, что пропаганда и "пятиминутки ненависти к украинскому народу" сделают свое дело.

То есть полный цинизм и пренебрежение к жизни солдат и офицеров – сколько надо, столько пусть идут и погибают,

– сказал Гудков.

Он рассказал, что это мысли, звучащие в кулуарах Кремля и об этом говорит окружение Путина.

В России усиливается тотальный страх

По информации российского оппозиционера, в России усиливается тотальный страх, ярость силовиков, их беспредел и всевластие.

Даже люди, которые понимают, что надвигается ж*па, которую никто никогда еще не видел… они испытывают дикий страх за свою судьбу – они думают, что каждый день кто-то может прийти, арестовать, убить, избить, бросить в застенки – все, что угодно сделать,

– рассказал Гудков.

И этот страх пока еще работает в России, отметил оппозиционный российский политик.

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