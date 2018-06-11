"Мечтаю о двух вещах" Порошенко признался, чего хочет больше всего

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс до 2030 года.

Об этом глава государства сказал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает "Интерфакс".

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Ключевое, о чем я мечтаю, – две вещи. Я хочу, чтобы к 2030-му году Украина была членом Европейского Союза. И я очень хочу, чтобы Украина до 2030-го года была членом Североатлантического Союза,

– заявил Порошенко.

По его словам, НАТО поможет Украине противостоять агрессии Москвы, которая пренебрегает всеми мировыми договорами.

"После того, как Россия, когда она осуществила незаконную аннексию Крыма, наплевав на Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности, которая основана на Совете безопасности ООН, и когда одна из стран – постоянных членов совета безопасности становится агрессором и применяет право вето, как они это сделали при создании трибунала по самолету МН17, единственным эффективным механизмом осталось НАТО", – подчеркнул Президент.

Напомним, 28 марта президент Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год". Документ предусматривает конкретные практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.



В начале марта НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта – это государство, которое заявило о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Такие страны получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.