"Мрію про дві речі": Порошенко признався, чого хоче понад усе

Президент України Петро Порошенко розповів, що мріє про вступ України до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу до 2030 року.

Про це глава держави сказав на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві, передає "Інтерфакс".

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Ключове, про що я мрію, – дві речі. Я дуже хочу, щоб до 2030-го року Україна була членом Європейського Союзу. І я дуже хочу, щоб Україна до 2030-го року була членом Північноатлантичного Союзу,

– заявив Порошенко.

За його словами, НАТО допоможе Україні протистояти агресії Москви, яка нехтує усіма світовими договорами.

"Після того, як Росія, коли вона здійснила незаконну анексію Криму, сплюндрувавши Будапештський меморандум, Великий договір про дружбу і співпрацю, міжнародне право, зруйнувавши всю світову глобальну систему безпеки, яка базувалась на Раді безпеки ООН, і коли одна із країн – постійних членів Ради безпеки стає агресором і застосовує право вето, як вони це зробили під час створення трибуналу по літаку МН17, єдиним ефективним механізмом залишилось НАТО", – наголосив Президент.

Нагадаємо, 28 березня президент Петро Порошенко підписав Указ "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік". Документ передбачає конкретні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.



На початку березня НАТО надав Україні статус країни-аспіранта – це держава, яка заявила про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Такі країни отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.