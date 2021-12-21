Мечтал жениться: что известно о Станиславе Запорожце, который погиб от пули снайпера

Станислав Запорожец погиб на Донбассе 16 декабря. Герою было 30 лет. До завершения контракта у военного оставалось около 3 месяцев.

В зону ООС Запорожец – уроженец Луганской области – приехал еще в 2018 году. Он видел, что творит на украинских землях враг, и хотел бороться с ним.

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Побратим Запорожца рассказал, что герой прибыл на Донбасс, чтобы защищать родных. Воин был еще совсем молодым, но сразу показал себя с хорошей стороны.

Товарищи вспоминают, что Запорожец отличался хорошим чувством юмора. У героя остались родители и младший брат.

Запорожец был добрым и отзывчивым. Имел уравновешенный характер, ни с кем не конфликтовал. В свободное время занимался спортом.

Контракт заканчивался уже в марте

Побратимы рассказали, что контракт Запорожца заканчивался уже в марте. Новый – герой не планировал заключать.

Хотел вернуться домой, говорил, что настало время о своей семье подумать. Я не знаю, была ли у него девушка, мы о личном обычно не говорим. Но он серьезно думал о будущей семье,

– подчеркнул товарищ погибшего.

Гибель Запорожца: главное

Герой погиб 16 декабря во время выполнения боевых задач.

Запорожец служил в рядах 74 отдельного разведывательного батальона. По данным СМИ, в момент гибели военный наблюдал за противником в тепловизор. Запорожца убил вражеский снайпер.

В фонде "Вернись живым" заявили, что как настоящий разведчик, Запорожец оставил в целом немного: два фото и пустой профиль в соцсетях. А еще – осиротевших мать и младшего брата.

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