"Мечтали достичь Атлантического океана": металлолом россиян, который выставили в Киеве, поедет в Европу
Сегодня, 29 мая, в столице Украины состоялось открытие выставки, посвященной уничтоженной технике российских оккупантов. Отмечается, что основную часть экспонатов доставили из Гостомеля.
Разбитую технику российских захватчиков разместили под открытым небом в центре Киева – на Михайловской площади, информирует 24 канал. Все желающие могут посетить выставку и увидеть, как на самом деле выглядит так называемая "вторая армия мира".
Стоит внимания "Колыбельная для настоящих украинцев": ВСУ показали ликвидацию оккупантов с их техникой
Министр обороны Украины Алексей Резников посетил экспозицию. На своей странице в фейсбуке он подчеркнул, что выставка символизирует так называемую "непобедимость" государства-агрессорки.
Выставка поедет в другие страны
Кроме того, Резников анонсировал, что уже скоро экспонаты выставки отправят в другие страны. В частности, их смогут увидеть в Испании, Португалии и Франции.
Российские пропагандисты мечтали, чтобы их танки достигли Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом выставят в Севилье, Лиссабоне, Бордо,
– прокомментировал министр обороны.
Сегодня состоялось официальное открытие выставки / Фото Нацгвардии Украины
Все желающие могут посетить выставку и увидеть уничтоженную технику врага / Фото Нацгвардии Украины
Среди экспонатов есть также личные вещи захватчиков / Фото Нацгвардии Украины
Экспозиция появилась неделю назад
Напомним, что выставка изуродованной техники российских оккупантов появилась еще 22 мая. Ее разместили в историческом центре Киева – на Михайловской площади.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Более 30% современных танков России мы уже уничтожили, – Андрусов
Отмечается, что место было выбрано неслучайно. Речь идет о том, что в этих местах (близ Михайловского Златоверхого собора и Софии Киевской) часто бывают иностранные журналисты и дипломаты.
Какие экспонаты есть на выставке
Среди экспонатов на Михайловской площади можно увидеть такую уничтоженную технику российских захватчиков:
- танк Т-72Б3;
- башню от БМД-4;
- машину РЭБ и часть внедорожника "Тигр".
Вся эта уничтоженная вооруженными силами Украины вражеская техника стала экспонатами Национального военно-исторического музея Украины.
Открытие выставки уничтоженной российской техники: видео по фейсбуку Алексея Резникова
Потери врага: последние данные
Напомним, что по последней информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, российские войска потеряли:
- личного состава – около 30 150 человек;
- танков – 1338 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 270 единиц;
- артиллерийских систем – 631 единица;
- реактивных систем залпового огня – 203 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.