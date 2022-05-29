"Мечтали достичь Атлантического океана": металлолом россиян, который выставили в Киеве, поедет в Европу

Сегодня, 29 мая, в столице Украины состоялось открытие выставки, посвященной уничтоженной технике российских оккупантов. Отмечается, что основную часть экспонатов доставили из Гостомеля.

Разбитую технику российских захватчиков разместили под открытым небом в центре Киева – на Михайловской площади, информирует 24 канал. Все желающие могут посетить выставку и увидеть, как на самом деле выглядит так называемая "вторая армия мира".

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Министр обороны Украины Алексей Резников посетил экспозицию. На своей странице в фейсбуке он подчеркнул, что выставка символизирует так называемую "непобедимость" государства-агрессорки.

Выставка поедет в другие страны

Кроме того, Резников анонсировал, что уже скоро экспонаты выставки отправят в другие страны. В частности, их смогут увидеть в Испании, Португалии и Франции.

Российские пропагандисты мечтали, чтобы их танки достигли Атлантического океана. Поможем с логистикой: этот металлолом выставят в Севилье, Лиссабоне, Бордо,

– прокомментировал министр обороны.



Сегодня состоялось официальное открытие выставки / Фото Нацгвардии Украины



Все желающие могут посетить выставку и увидеть уничтоженную технику врага / Фото Нацгвардии Украины



Среди экспонатов есть также личные вещи захватчиков / Фото Нацгвардии Украины

Экспозиция появилась неделю назад

Напомним, что выставка изуродованной техники российских оккупантов появилась еще 22 мая. Ее разместили в историческом центре Киева – на Михайловской площади.

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Отмечается, что место было выбрано неслучайно. Речь идет о том, что в этих местах (близ Михайловского Златоверхого собора и Софии Киевской) часто бывают иностранные журналисты и дипломаты.

Какие экспонаты есть на выставке

Среди экспонатов на Михайловской площади можно увидеть такую уничтоженную технику российских захватчиков:

танк Т-72Б3;

башню от БМД-4;

машину РЭБ и часть внедорожника "Тигр".

Вся эта уничтоженная вооруженными силами Украины вражеская техника стала экспонатами Национального военно-исторического музея Украины.

Открытие выставки уничтоженной российской техники: видео по фейсбуку Алексея Резникова



Потери врага: последние данные

Напомним, что по последней информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, российские войска потеряли: