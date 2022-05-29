Розтрощену техніку російських загарбників розмістили просто неба в центрі Києва – на Михайлівській площі, інформує 24 канал. Тож усі охочі можуть відвідати виставку та побачити, як насправді виглядає так звана "друга армія світу".

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Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав експозицію. На своїй сторінці у фейсбук він наголосив, що виставка символізує так звану "непереможність" держави-агресорки.

Виставка поїде в інші країни

Крім того, Резніков анонсував, що вже незабаром експонати виставки відправлять в інші країни. Зокрема їх зможуть побачити в Іспанії, Португалії та Франції.

Російські пропагандисти мріяли, щоб їхні танки досягли Атлантичного океану. Допоможемо з логістикою: цей металобрухт виставлять у Севільї, Лісабоні, Бордо,
– прокоментував міністр оборони.


Сьогодні відбулось офіційне відкриття виставки / Фото Нацгвардії України


Усі охочі можуть відвідати виставку та побачити знищену техніку ворога / Фото Нацгвардії України


Серед експонатів є також особисті речі загарбників / Фото Нацгвардії України

Експозиція з'явилась тиждень тому

Нагадаємо, що виставка понівеченої техніки російських окупантів з'явилась ще 22 травня. Її розмістили в історичному центрі Києва – на Михайлівській площі.

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Зазначається, що місце обрали невипадково. Мовиться про те, що в цих місцях (поблизу Михайлівського Золотоверхого собору та Софії Київської) часто бувають іноземні журналісти та дипломати.

Які експонати є на виставці

Серед експонатів на Михайлівській площі можна побачити таку знищену техніку російських загарбників:

  • танк Т-72Б3;
  • вежу від БМД-4;
  • машину РЕБ та частину позашляховика "Тигр".

Уся ця знищена Збройними Силами України ворожа техніка стала експонатами Національного військово-історичного музею України.

Відкриття виставки знищеної російської техніки: відео з фейсбуку Олексія Резнікова


Втрати ворога: останні дані

Нагадаємо, що за останньою інформацією Генштабу Збройних Сил України, російські війська втратили:

  • особового складу – близько 30 150 осіб;
  • танків – 1 338 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3 270 одиниць;
  • артилерійських систем – 631 одиниця;
  • реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці;
  • засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
  • літаків – 207 одиниць;
  • гелікоптерів – 174 одиниць;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці;
  • крилатих ракет – 116 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць;
  • спеціальної техніки – 48 одиниць.