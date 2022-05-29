Розтрощену техніку російських загарбників розмістили просто неба в центрі Києва – на Михайлівській площі, інформує 24 канал. Тож усі охочі можуть відвідати виставку та побачити, як насправді виглядає так звана "друга армія світу".

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Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав експозицію. На своїй сторінці у фейсбук він наголосив, що виставка символізує так звану "непереможність" держави-агресорки.

Виставка поїде в інші країни

Крім того, Резніков анонсував, що вже незабаром експонати виставки відправлять в інші країни. Зокрема їх зможуть побачити в Іспанії, Португалії та Франції.

Російські пропагандисти мріяли, щоб їхні танки досягли Атлантичного океану. Допоможемо з логістикою: цей металобрухт виставлять у Севільї, Лісабоні, Бордо,

– прокоментував міністр оборони.



Сьогодні відбулось офіційне відкриття виставки / Фото Нацгвардії України



Усі охочі можуть відвідати виставку та побачити знищену техніку ворога / Фото Нацгвардії України



Серед експонатів є також особисті речі загарбників / Фото Нацгвардії України

Експозиція з'явилась тиждень тому

Нагадаємо, що виставка понівеченої техніки російських окупантів з'явилась ще 22 травня. Її розмістили в історичному центрі Києва – на Михайлівській площі.

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Зазначається, що місце обрали невипадково. Мовиться про те, що в цих місцях (поблизу Михайлівського Золотоверхого собору та Софії Київської) часто бувають іноземні журналісти та дипломати.

Які експонати є на виставці

Серед експонатів на Михайлівській площі можна побачити таку знищену техніку російських загарбників:

танк Т-72Б3;

вежу від БМД-4;

машину РЕБ та частину позашляховика "Тигр".

Уся ця знищена Збройними Силами України ворожа техніка стала експонатами Національного військово-історичного музею України.

Відкриття виставки знищеної російської техніки: відео з фейсбуку Олексія Резнікова



Втрати ворога: останні дані

Нагадаємо, що за останньою інформацією Генштабу Збройних Сил України, російські війська втратили: