Мечтатели-бюрократы: как Зеленский набирал свою команду и кто остался возле президента

Власть в Украине изменилась почти 2,5 года назад. Сначала президента окружали, по его словам, близкие люди – "свои", с внеполитической оппозиции к тогдашней власти, экспертам и активистам. Большинство из них уже не возле Владимира Зеленского.

С реформаторов, которых называли технократами и которые жили турборежимом, возле президента остался только один – Михаил Федоров. Как утверждает политолог Николай Давидюк, министр цифровой трансформации является мечтателем-технократом, который делает мечту реальной.

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Эту мечту уже положительно оценили в Европе и мире. В то же время рядом с действенными людьми есть немало тех, кто попал во власть через суперлояльность. Поэтому каденцию Зеленского начали делить на 2 периода:

"Свой парень";

"Гарант".

Часть тех, кто шел в команду Зеленского реформатором, просто хотела использовать его как средство доставки себя в кабинеты, чтобы реализовать желаемую повестку дня. Олег Саакян Политолог

Иерархия в Офисе Президента

Он добавил, что в команде Зеленского их использовали, чтобы найти большую поддержку и снять страхи у граждан касаемо новой власти. Политолог уверен, что "реформаторы" переиграли Офис Президента.

Экс-участники команды Зеленского не спешат воевать с ним, а в основном указывают на грехи преемников. Последние же выстроили внутри и вокруг ОП "лояльную иерархию" из тех, кто показывает хорошие результаты.

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Святым Граалем президента называют проект "Большая стройка". Только он начал давать положительный результат, в "дамки" вышли Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков, которые непосредственно приложили к нему руку. Тех, кто не дал результата, просят на выход.

"Сама лояльность не является ни залогом хорошего развития, ни деградации, так же как и европейскость и настрой на реформы не являются залогом возможности их реализовать, готовности работать и быть частью команды", – отметил Саакян.

Феноменальный политический рейтинг

Это объясняет, почему так часто меняют должностных лиц даже на высших ступенях власти. Политолог Игорь Чаленко подчеркнул, что украинцы живут от сезона к сезону, который длится меньше, чем квартал.

3 месяца у нас идет мягкая перезагрузка, что нравится гражданам, если возьмем социологию. Игорь Чаленко Политолог

Согласно опросам, Зеленский по-прежнему лидирует в политическом рейтинге, который окрестили феноменальным для украинской политики. Несмотря на то, что обещанных реформ украинцам не хватает, в частности судебной.

"У нас работает исключительно тема быстрых фасадных шагов. Что касается структурных изменений – это замалчивается, потому что идет понимание того, что чтобы внедрить реальные перемены – нужно от 3 до 5 лет", – отметил Чаленко.

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Второй срок для Зеленского

"Инъекциями" для спасения страны и персонального рейтинга пока служат решения СНБО. Впрочем они не заменят ни системных реформ, ни решения откровенных проблем среди иерархии лояльных чиновников.

Вопрос в том, хочет ли Зеленский на второй срок. Если хочет, то придется прибегать к кадровым решениям. Татаров – сейчас наибольшая концентрация зла медийного и реального, аналогичная история с Венедиктовой. Николай Давидюк Политолог

Вполне вероятно, президенту придется выбирать, что делать с лояльными кадрами еще раньше. Все для того, чтобы "карточный домик" не загорелся.

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