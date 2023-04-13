"Мечты россиян о десанте на Одессу – в прошлом": сегодня – годовщина ликвидации крейсера "Москва"

Ровно год назад украинские противокорабельные ракеты поразили флагман черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". На следующий день "Москва" затонула.

Алексей Резников напомнил, что день поражения корабля был последним днем доминирования российского флота на Черном море. Также об этом выдающемся событии и как оно изменило ход войны рассказали разведчики и ВСУ, пишет 24 Канал.

Важно Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул

Как затонул крейсер "Москва"

Оперативное командование "Север" вспомнило, что две противокорабельные ракеты украинского производства, выпущенные из берегового ракетного комплекса "Нептун", ударили по российскому кораблю. Военные напомнили, что "Нептун" разработали предприятия "Укроборонпрома".

Доказано в боевых условиях, что оружие "made in Ukraine" способно справиться со сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров. Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости,

– заявил Алексей Резников.

Министр обороны Украины напомнил, что в итоге российский флот уже был вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма.

"Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", – заметил глава Минобороны.

Как затопление "Москвы" изменило ход войны

Алексей Резников отметил, что это изменило ход истории. Ведь началась цепная реакция:

успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon;

команда вицеадмирала Алексея Неежпапы успешно применила ракеты Harpoon в Украине – это привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный;

освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор". Мир получил нашу продукцию, и Украина получила ресурсы для обороны.

Если бы не было уничтожено "Москву", достичь этого результата было бы невозможно,

– заявил министр обороны Украины.

Украинские разведчики дополнили, что ликвидация вражеского крейсера "Москва" привела к тому, что:

снизился уровень угроз с акватории Черного моря;

Украина смогла нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;

ВСУ заверили россиян, что деоккупация Крыма неизбежна.

Глава Минобороны Украины заверил, что наша Победа – неизбежна. Поэтому сейчас самое важное:

поддерживать наших защитников и защитниц;

сохранять единство;

шаг за шагом идти к цели.

Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов,

– заверил Резников.

Как затонула "Москва": коротко

13 апреля 2022 года появилась информация о пожаре на "Москве". Уже 14 апреля Вооруженные Силы Украины официально подтвердили, что "Москву" на дно отправил украинский "Нептун".

Что касается моряков, то достать удалось 14 единиц личного состава. Судьба 496 была неизвестна. Только позже некоторых моряков стали признавать погибшими.

Поздним вечером 14 апреля Россия признала, что их крейсер "Москва" затонул. Это произошло во время его буксировки в порт временно оккупированного Севастополя.

В Институте Черноморских стратегических исследований заявили, что ликвидация "Москвы" почти на 25% снизила количество залпа ракет россиян в Черном море.

Алексей Резников отметил, что перед "Москвой" в последний раз Россия теряла свой флагман более столетия назад. Оперативное командование "Север" напомнило, что этот крейсер участвовал в российско-грузинской войне, российских военных действиях на территории Сирии, а затем – в российском широкомасштабном вторжении. Он поражал суда противника и поддержки десанта, нес на борту артиллерийское и зенитное вооружение и пусковые установки для крылатых ракет.