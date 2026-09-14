Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

В понедельник, 14 сентября, президент Украины назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ. Константин Гуменюк сменит на этом посту Анатолия Казмирчука.

Соответствующие указы появились на сайте президента Украины. Об этом сообщил заместитель главы ОП Сергей Палиса.

Что известно о назначениях?

Вечером Владимир Зеленский подписал два указа. Указом № 909/2026 президент уволил Анатолия Петровича Казмирчука от должности командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. А указом № 908/2026 назначил на эту должность военного хирурга, полковника медицинской службы Константина Гуменюка.

Заместитель главы ОП сообщил, что это решение Зеленский принял совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества. Впереди много работы и непростых задач. Главный приоритет на этой должности – сохранение жизни и здоровья украинского воина,

– заявил Палиса.

Известно, что в 2014 году Гуменюк находился в зоне АТО и служил старшим передовой врачебно-сестринской бригады в составе 95-й аэромобильной бригады. В 2017 году стал главным хирургом АТО.

В 2018–2019 годах он занимал должность главного хирурга Операции Объединенных сил. С 2019 года его назначили главным хирургом ВСУ.

Напомним, 9 сентября СМИ сообщали, что командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий возглавит новую группировку войск "Центр". Она станет временным органом управления Силами обороны и будет отвечать за оборону значительной части Донецкой области. При этом Билецкий сохранит свою нынешнюю должность.