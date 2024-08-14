Враг ударил FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры": погибли медики, есть раненые
Источник:Сергей Болвинов
Россияне атаковали машину медицинского батальона "Госпитальеры" с помощью FPV-дрона. К сожалению в результате этого погибли двое медиков.
Об этом сообщил глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области. Трагедия случилась в поселке Белый Колодец.
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Оккупанты ударили по машине медицинского батальона
Опять FPV – россияне убили медиков-волонтеров. В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона “Госпитальеры”. Погибли двое медиков - мужчина и женщина, которые были в автомобиле,
– рассказал Болвинов.
По его словам, взрывом с российского беспилотника задело также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они, к сожалению, получили ранения.
Подобное случается не впервые
Напомним, 11 июля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе. Из-за вражеской атаки пострадали двое волонтерок, 45 и 40 лет. Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывные и черепно-мозговые травмы.
Тогда российские войска также атаковали волонтеров международной благотворительной организации. В Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей. В результате этого повреждено транспортное средство. В ОВА добавили, что, к счастью, люди не пострадали.