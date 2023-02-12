Приняли более 11 тысяч раненых - Садовый о реабилитации и протезировании военных

Во Львове действует Национальный реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ" – это госпиталь для пострадавших от войны. Более того – это огромный лечебный хаб.

Это одно из крупнейших коммунальных медицинских объединений Украины, имеющее ориентировочную площадь – 180 тысяч квадратных метров. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Нужно увеличивать возможности

По его словам, к работе в этом объединении привлечены более 4 тысяч медицинских работников.

За все месяцы войны мы приняли более 11 тысяч раненых. И продолжаем принимать каждый день,

– отметил он.

Мэр рассказал, что сегодня медицинское объединение производит протезы для раненых. Также имеет возможность приживлять бионические протезы для руки.

"Этот цикл мы прошли, и теперь нам нужно увеличивать наши возможности. И здесь имеем качественную поддержку со стороны немецких и итальянских коллег. Работаем со многими", – отметил он.

Миллионы людей будут нуждаться в психологической поддержке

Садовый подчеркнул, что следующий шаг – чтобы каждый человек, имеющий военную травму, получил психологическую реабилитацию.

"На базе нашего объединения работает два больших центра ментального здоровья. Также во всех наших поликлиниках открываем такие центры, потому что у нас миллионы людей будут нуждаться в психологической поддержке", – подчеркнул мэр.

Строится жилье для 700 человек

Он отметил, что сейчас начинается строительство жилья для раненых переселенцев.

Человек, например, находился некоторое время в больнице, получил протез. Ему нужно пройти реабилитацию. В больнице ему уже нет смысла находиться, но должно быть помещение рядом. Поэтому мы сейчас строим дома ориентировочно для 700 человек, которые будут там жить,

– заметил Садовый.

Он подчеркнул, что этот проект поддерживается Европейским союзом.

Андрей Садовый рассказал о Национальном реабилитационном центре "НЕЗЛАМНІ": смотрите видео

Нужно гораздо больше таких объектов

"И, конечно, важный вопрос – поиск работы для людей, подвергшихся ужасам войны. Это комплексный подход: реабилитация, протезирование, помощь в работе, помощь с поселением. Это все называется – национальный реабилитационный центр UNBROKEN ("НЕЗЛАМНІ"). И моя идея очень проста – чтобы эти хорошие практики, которые мы имеем, другие города тоже у себя применяли", – подчеркнул городской голова Львову.

По его словам, он очень рад, что в Украине есть много частных инициатив, а также есть государственные центры, которые заботятся о тех, кто пострадал от войны.

Сегодня мы все должны работать на одно. И у нас, кстати, очень хороший контакт с Министерством здравоохранения, Министерством социальной защиты, Министерством ветеранов и, конечно, с Медицинской службой Министерства обороны. Это очень качественное сотрудничество,

– отметил он.

Городской голова назвал следующий шаг объединения: весной открываются новые площади для реабилитации – ориентировочно 4,5 тысяч квадратных метров. А до конца года еще 3 тысячи новых квадратных метров.

"На самом деле, нужно гораздо больше таких объектов по всей стране, потому что раненых очень много", – резюмировал Андрей Садовый.

Корпус реабилитации "НЕЗЛАМНІ" во Львове