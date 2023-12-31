Медики боролись до последнего: в больнице Днепра скончался пострадавший от массированной атаки

Россия массово обстреляла Украину, в результате чего пострадали и погибли люди в разных регионах. В частности, стало известно еще об одной жертве на Днепропетровщине.

В ночь на 29 декабря и под утро этого дня Россия была ракетами и дронами по Украине. В то же время утром 31 декабря глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о еще одном погибшем – 45-летнем мужчине.

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Очередная жертва атаки на Днепр

По словам чиновника, погиб гражданин в больнице. Врачи до последнего дыхания и стука сердца боролись за его жизнь.

В больнице скончался еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря. Это 45-летний мужчина. Медики до последнего сражались за него. Но, к сожалению...

– написал глава региона.

Лысак добавил, что террористический акт оккупантов в то утро в общей сложности унес жизни 7 человек. На утро 31 декабря известно, что 18 пациентов остаются в больницах.

"В частности, и полуторагодовалый мальчик (находится в больнице – 24 Канал). Большинство травмированных – в среднем состоянии. Двое – тяжелые", – отмечает председатель областной военной администрации.

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