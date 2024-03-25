О потере сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он сообщил, что в больнице остаются трое раненых, состояние которых оценивают как тяжелое.

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Увеличилось количество жертв российского террора

Как сообщил Вилкул, в ночь на 25 марта количество жертв после ракетного удара по многоэтажке 12 марта увеличилось до 6. Так, в больнице умер 59-летний мужчина.

Врачи все эти дни боролись за его жизнь, оперировали, сделали все возможное, но многочисленные травмы были не совместимы с жизнью. Вечная память... Соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении Вилкула.

Он также добавил, что в больницах на сегодня находятся еще 7 человек, которые получили ранения после того обстрела. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизнь.

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