О потере сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он сообщил, что в больнице остаются трое раненых, состояние которых оценивают как тяжелое.
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Увеличилось количество жертв российского террора
Как сообщил Вилкул, в ночь на 25 марта количество жертв после ракетного удара по многоэтажке 12 марта увеличилось до 6. Так, в больнице умер 59-летний мужчина.
Врачи все эти дни боролись за его жизнь, оперировали, сделали все возможное, но многочисленные травмы были не совместимы с жизнью. Вечная память... Соболезнования родным и близким,
– говорится в сообщении Вилкула.
Он также добавил, что в больницах на сегодня находятся еще 7 человек, которые получили ранения после того обстрела. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизнь.
Что известно об атаке на Кривой Рог
- Около 18:40 12 марта в Кривом Роге 12 марта в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. Впоследствии Александр Вилкул сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге.
- Спасатели сразу начали оказывать помощь пострадавшим. В общем, в результате атаки пострадали 52 человека, среди которых 13 – дети. Один из волонтеров заметил, что жертв российского террора могло быть гораздо больше, но, к счастью, многих жителей многоэтажки не было дома.
- Поздно вечером 12 марта поисково-спасательную операцию завершили. По состоянию на 22 часа 12 марта было известно о трех погибших – 2 женщины и 1 мужчина. Впоследствии количество жертв увеличилось до 5 – в больнице умерла еще одна женщина.
- Одна из жертв российского террора была на улице, когда враг нанес ракетный удар. 55-летняя Анжела Чувпило как раз была на прогулке с собакой. Вместе с ней также были ее сын и внучка, они успели прикрыться, а 55-летняя женщина получила смертельное осколочное ранение. Счастливые кадры, как мужчина опознает свою мать после ракетного удара, облетели сеть.