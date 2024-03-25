Про втрату повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він повідомив, що у лікарні залишаються троє поранених, стан яких оцінюють як важкий.

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Збільшилася кількість жертв російського терору

Як повідомив Вілкул, у ніч на 25 березня кількість жертв після ракетного удару по багатоповерхівці 12 березня збільшилася до 6. Так, у лікарні помер 59-річний чоловік.

Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були не сумісні з життям. Вічна пам'ять… Співчуття рідним та близьким,

– мовиться у повідомленні Вілкула.

Він також додав, що у лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей, які отримали поранення після того обстрілу. Троє постраждалих – у важкому стані. Нині лікарі борються за їхнє життя.

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