Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. 12 февраля 2025 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины, который вносит изменения в законодательство и продлевает срок для повторного медицинского осмотра граждан, признанных "ограниченно пригодными к военной службе".

Читайте также До какого числа продлится мобилизация в 2025 году

Верховная Рада изменила срок медосмотров для военнообязанных

Теперь этот срок продлен до 5 июня 2025 года.

Согласно новым требованиям, военнообязанные должны самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки или через электронный кабинет призывника и военнообязанного получения направления военно-врачебную комиссию.

Это часть мобилизационных мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего медицинского осмотра всех лиц, подлежащих службе в Вооруженных силах Украины.

Цифровизация процесса прохождения медосмотров, в частности через мобильное приложение Резерв+, позволяет значительно облегчить и ускорить процедуру для военнообязанных.

Это важный шаг в рамках мобилизационной подготовки страны, что позволяет гражданам подавать заявления и получать направление на медицинское освидетельствование без необходимости личного посещения органов.

Согласно данным Единого государственного реестра призывников, на сегодняшний день более 1,5 миллионов человек нуждаются в повторном медицинском осмотре в рамках мобилизации.

Это важный этап для обеспечения здоровья военнообязанных и их готовности к службе в случае необходимости. Продление срока медосмотров также подчеркивает важность поддержки мобилизационной готовности и обороноспособности Украины в условиях продолжительной войны.