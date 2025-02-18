Командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко в эфире 24 Канала подробно рассказал о том, как каждый желающий может присоединиться к ВСУ, в частности к его полку. Кроме того, он объяснил почему лучше мобилизоваться самостоятельно. Подробнее об этом в материале.

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Изменения в подходе пополнения личного состава

Как происходит пополнение украинской армии, какая сейчас у нас ситуация с рекрутингом? Я знаю, что и в вашем батальоне тоже продолжается набор.

429 полк сейчас находится в стадии активной комплектации. Но важно, что это подразделение, не только что было образовано. Мы прошли долгий путь из стрелковой роты до роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

После приобретения комплектации в 2023 году мы вошли в ТОП-3 лучших подразделений по результативности уничтожения врага на поле боя. Затем был образован батальон, мы расширились. Имели возможность добрать и доучить людей.

Батальон входит в топы лучших подразделений по уничтожению врага. И только после этого было принято решение создать полк, ведь есть организационное ядро, есть руководящий состав, есть учебные группы, которые могут передать опыт и общее понимание и осознание того, как работает враг. Мы знаем как нужно противодействовать и как максимально качественно сделать так, чтобы противник не дошел до нашей передней линии боевых столкновений, а был уничтожен дистанционно.

Решение создать 429 полк было принято месяц назад. По состоянию на сегодня, я не могу раскрывать сведений о количестве военнослужащих, которых уже удалось привлечь, но после объявления (о наборе – 24 Канал) мы получили более 3 тысяч заявок.

Кроме того, дополнительно у нас был определенный резерв. Это ориентировочно до 2 тысяч человек, которые хотели вступить в батальон, но мы не имели мест, поскольку имели полную комплектацию.

Сейчас у вас (желающих присоединиться к ВСУ – 24 Канал) нет риска, что после прохождения собеседования, если мы подходим друг другу, вас могут из учебного центра забрать для пополнения любой другой бригады, когда возникла в этом целесообразность.

Наверное, каждый гражданин хоть один раз слышал, что шел в одну бригаду, потом оказался в учебном центре, проходил общевойсковую выучку и в какой-то момент пришло распоряжение и отправили служить в другую воинскую часть.

Коротко скажу, почему так происходит. Потому, что идут активные боевые действия. Какая-то бригада, выполняющая задачи на передней линии боевых действий, имеет определенные проблемы с комплектацией. Соответственно, Генеральный штаб принимает решение и направляет военнослужащих туда, где они нужны сейчас больше всего.

Поэтому случались моменты, связанные с тем, что человек шел в одну бригаду, а оказывался в другой.

По состоянию на сегодня, тот, кто идет по системе рекрутинга, таких рисков нет. В частности, кто будет мобилизоваться в 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес".

После проведения собеседования, вы становитесь военнослужащим нашей воинской части – 429 полка. Мобилизуетесь через первый рекрутинговый центр Сухопутных войск.

Это означает, что там вас встретят, проведут по всему пути, в том числе и по прохождению военно-врачебной комиссии. Вы получите необходимые учетные бумаги, документы на руки.

После этого будете находиться в специально определенном месте под контролем наших инструкторов.

После этого будете направлены на общевойсковую подготовку в БЗВП, где вас научат азам военного дела и параллельно начнется процесс подготовки по специальности.

Это значит, если вы идете на пилота, будете иметь возможность получить летное дело. Если вы идете за любой другой военной профессией, то на этом во время прохождения общей военной подготовки будут делать акцент.

Только по завершению обще военной подготовки, затем специализированной подготовки, вы оказываетесь в самом подразделении на Востоке нашего государства, поскольку мы продолжаем воевать и выполнять боевые задачи.

Сначала будете интегрированы дополнительно как стажер в боевых экипажей для того, чтобы перенять опыт. Затем со временем, в зависимости от скорости усвоения информации, вы будете собраны в отдельные уже собственные группы.

За вами обязательно будет смотреть, помогать, следить за протоколом выполнений подготовленный военнослужащий из подразделения.

И только в тот момент, когда мы поймем согласно тестированию, фактическим ориентированием на местности, выполнением задач, соблюдением протокола, что вы абсолютно готовы, только тогда расчет начинает работать в общей системе координат самостоятельно.

Поэтому, общество, сейчас есть действительно уникальная возможность максимально свои гражданские знания, умения и опыт, которые у вас есть, интегрировать в Силы обороны путем прохождения через рекрутинг.

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Нормы и правила мобилизации

Минимум два месяца до выхода на боевые задачи продолжается обучение. Это еще раз сейчас подтверждает то, что российская пропаганда врет, мол, людей просто так вот забирают и сразу на второй день вроде бы отправляют на горячие позиции.

Такая ситуация была в 2022 году и единичные случаи в 2023. В 2023 это уже была служебная халатность конкретных должностных лиц.

В 2022 году действительно происходили события, когда человек после мобилизации добровольной или принудительной, хотя тогда такого явления не было, мог оказаться на фронте сразу.

Сейчас такого нет. Есть закон, есть четко принятые нормы и правила, что после того, как человек присоединяется к Силам обороны, он должен обязательно получить необходимую подготовку – общую военную подготовку, которую привыкли называть БЗВП.

БЗВП в Украине длится 45 суток. Плюс дополнительно есть еще такая история как профессиональная подготовка. То есть, может быть так, что вы проходите БЗВП гарантированно более 45 дней. Затем, в зависимости от того, какой военной специальностью вы овладеваете, еще может быть месяц профессиональной подготовки, затем адаптация в подразделении. Как следствие еще определенное время работы в команде для того, чтобы вы приобрели способность.

429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" заинтересован в том, чтобы наши военные были максимально подготовлены к выполнению боевых задач. Поскольку именно подготовка – это ключ к сохранению основного ресурса в Силах обороны.

Основной ресурс – это люди, потому что за каждым пулеметом, винтовкой, пушкой или беспилотником стоит живой человек, который выполняет боевые задачи. Поэтому мы заинтересованы, чтобы вы были максимально подготовлены к участию в боевых действиях.

Учебные центры, которые существуют и функционируют на базе самого подразделения, они дают возможность получить определенную переквалификацию и постоянно повышать свою профессию.

Тот или иной военнослужащий хочет быть пилотом FPV-камикадзе. Подавляющее большинство подают заявки именно на FPV-камикадзе. Это возможность бить врага высокоточно, прицельно, здесь и сейчас. Хотя все военные специальности, которые есть в нашем подразделении, они важны.

Но, проходя обучение, из 10 военнослужащих, 7 быстро усваивают информацию, сдают экзамены и тесты. Они отвечают необходимым требованиям для того, чтобы в будущем стать пилотами и уже повышать свой уровень знаний, умений во время выполнения задач.

А 3 военнослужащие медленно усваивают информацию, не потому, что они плохие, потому что был другой жизненный опыт и они не могут за тот же период времени, что другой, овладеть этой информацией и стать пилотом.

Тогда предлагается другая должность, где военнослужащий проходит службу в составе подразделения, но он имеет доступ к учебным центрам.

Если человек мотивирован и дисциплинирован, он получает необходимый уровень подготовки для пересдачи экзаменов и как следствие в случае успеха тот или иной военнослужащий сможет все-таки стать на должность, которую планировал с самого начала.

Такие возможности есть. Это не просто теория, которая разработана в подразделении, это практика.

Два военнослужащих из полка "Ахиллес" планировали быть пилотами FPV-дронов. Не получилось с первого раза у них. Одному понадобилось три месяца, другому полгода для того, чтобы доучиться, сдать экзамены, выполнять задачи. Сейчас оба эффективно выполняют боевые задачи на разных отрезках, где подразделение участвует в боевых действиях.

Достаточно ли оружия на фронте

Достаточно ли на данном этапе войны техники?

Техники не будет достаточно никогда. С одной стороны говорят, что дронов стало больше. В том числе и я утверждаю, что мы начали получать качественные дроны, чаще и в большем количестве.

Плюс дополнительно работает еще система "Е-баллы". Говорится о том, что когда есть зафиксированный результат уничтоженного врага на поле боя каждая категория цели обменивается, оценивается в баллы и затем обмениваются на дополнительную технику, которая помогает нам бить врага.

Если в начале 2024 года мы получали 30 – 40% номенклатуры от государства, а остальное от украинского народа, то сегодня 70 процентов средств БпЛА мы получаем за счет государственных программ, в том числе и "Е-баллов". И 30% необходимого ресурса мы продолжаем получать от украинской нации.

Динамика прогрессивная есть, но, если спросить, может ли наступить тот день и время, когда государство полностью перекроет все потребности Сил обороны и не надо будет донатить, то такого дня не наступит.

Динамика боевых действий и ад войны оно сжирает весь имеющийся ресурс. Россия также вынуждена привлекать дополнительный ресурс, в частности объединяя свое население и заставляя частную форму бизнеса производить продукцию в определенных нормах для фронта.

Все потому, что чем больше ты имеешь ресурса, тем лучше. Например, если говорим о дронах, то чем больше разведывательных, то тем лучше видишь, больше ударных – более эффективно можно уничтожать на поле боя.

Именно поэтому Силы обороны необходимо поддерживать до самого дня завершения войны. Дай Бог с победой для Украины, сохранением украинской государственности и максимального количества украинского народа.

Надо помнить, что Силы обороны нуждаются в заботе украинского общества и финансовых вложений. Силы обороны должны быть крепкими, финансируемыми, модернизированными. Военнослужащие должны иметь необходимые социальные гарантии, потому что только там, где сильное войско есть предпосылка к безопасной государства, которая является развитой.

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Инвестируют деньги туда, где безопасно. Вы наверняка тоже вкладываете какие-то средства, у кого есть такая возможность или была такая возможность до полномасштабной войны, в авторитетные проекты или банки, которым доверяете и знаете, что команды этих банков могут деньги защитить.

Точно так же с государствами. Если государство может обеспечить фактор безопасности, то инвестиции будут поступать.

Инвестиции – это возможность для процветания украинского бизнеса. Это касается не только аграрного. За время полномасштабной войны мы четко показали, что Украина способна быть технологическим государством, которое производит высокоточную продукцию.

Именно в технологиях и есть основная прибыль. Как следствие, если растет ВВП, то у нас появляются дополнительные возможности для предоставления населению качественного образования, медицинских услуг, есть возможность проводить индикации в пенсиях. По-другому не будет.

Поэтому первый, кто скажет, что надо сокращать расходы на Силы обороны, то помните это будет аффилированное с России лицо, которое пришло для уничтожения нашего государства. Спасибо украинцам, что системно поддерживают нас.

Почему важно мобилизоваться самостоятельно

До сих пор, к сожалению, в СМИ остается информация о том, что продолжается "бусификация" в Украине. Если есть какие-то проблемы, то мы их не замалчиваем, а говорим о них. Это не для того, чтобы подыгрывать врагу, а потому, что это важно. Вы видите, что ситуация с рекрутингом налаживается, или наоборот нет?

Я противник "бусификации", но вынужден признать, что это мера, которая необходима для того, чтобы военнообязанные обратили внимание на рекрутинг. Если нет системы принуждения, мы будем получать постоянную недокомплектацию в войсках.

С одной стороны мы говорим, что надо определить срок службы, но надо как-то объяснить военнослужащим, которые воюют уже 3 года в полномасштабной войне, в частности как и представителям полка "Ахиллес", возможна ли вообще демобилизация.

Мы должны давать отдыхать войскам, но с другой стороны всесторонне качается культ "уклонения", как популярный.

Вот у меня и возникает вопрос, как ребята будут отдыхать, если их не будет кем пополнять.

В информационном пространстве заявления Соединенных Штатов Америки, непосредственно Дональда Трампа, о том, что якобы в 2025 году может завершиться война, имеют очень негативные последствия.

Все потому, что представители украинского бизнеса, сами украинцы думают, если завтра завершится война, то для чего донатить. Оно и так как-то само собой будет.

А те, кто является военнообязанными и за 3 года не мобилизовались, то они думают, что война пройдет мимо. Мол, посмотрю чем это все завершится еще месяц, полтора или два.

Это огромная проблема. Именно этого и добивалась Россия. Еще ничего не закончено. Война идет в полный рост. Враг давит как никогда.

Для того, чтобы сохранить украинскую государственность, украинцев мы сейчас должны сохранять единство и продолжать как донатить, так и соответственно проявить общественное сознание и воспользоваться рекрутинговой программой для пополнения Сил обороны. По-другому не будет.

Очень часто я слышу тезис, что военные это какие-то супер люди. Настаиваю на этом, мое мнение остается последовательным в течение всего периода полномасштабной войны - воюет сейчас мобилизационный ресурс. Это означает, что воюют вчерашние ваши соседи.

В начале полномасштабной войны подразделение на 100% состояло из людей, которые были военнообязанными, но никогда до этого не воевали. Лишь несколько офицеров, в частности я, имели опыт участия в боевых действиях в 2014 году в антитеррористической операции. Все. Все остальные были гражданские.

То есть вчерашние ваши соседи сегодня и есть те воины Сил обороны, которые держат врага на линии боевого соприкосновения. Несмотря на успехи противника на тактическом уровне, забрали посадку, удалось забрать населенный пункт, где-то выйти на дорогу, но враг оперативных успехов нет.

Нет провалов на 150 – 200 километров в глубину нашей обороны. Вы можете представить, но не вполне, какую титаническую работу сейчас осуществляют Силы обороны в войне против оккупанта.

Я продолжаю быть гордым украинской нацией, ведь именно вы обеспечили возможности эти годы сдерживать в полный рост врага, который является очень серьезным.

В завершение мысли скажу, что кто-то пытается найти ключ к той победе, смотря эфиры, что говорит Трамп, кто-то анализирует страны Европейского Союза, как там будут действовать, будут ли помогать больше, будет ли объединенная позиция. Кто-то говорит о "бусификации", кто-то говорит о том, что воруют, а кто-то берет и делает.

Ключ к победе, к жизни и будущему есть внутри каждого из нас. На своем месте делай работу хорошо, становись лучше, подтягивайся и переходи на другую ступень. Тогда будет общий результат всех, ведь помощь и государственность – это командная работа.

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Коррупция и другие проблемы в Украине

Надо не забывать, что победа зависит от каждого из нас. Конечно, обидно, когда на фоне крупных коррупционных скандалов или скандалов с ТЦК украинцы теряют веру в победу и будущее Украины. Но важно держаться, особенно сейчас в такие непростые времена. Мы должны объединяться и быть крепким тылом для военных, ведь они защищают нас на поле боя.

По поводу того, что воруют. Так происходило во всех странах. Соединенные Штаты Америки, которые казалось бы имеют мощную правоохранительную систему, которые имеют устойчивую демократии, не является исключением.

Вопрос в том, как мы можем противодействовать этим вызовом, работает ли правоохранительная система, удается ли привлекать нечистых на руку людей к предсказуемой ответственности. Так или иначе в Украине правоохранительная система молодая, но она продолжает работать.

Ответственные за подобные преступления несут наказание, но эта ответственность должна быть несколько выше во время военного положения. Здесь есть над чем работать в будущем.

Следующее, если говорить о периодичности повторения истории, таких определенных невзгод, то так происходило и в других странах. К этому враг и тяготеет. Как вы думаете, почему враг бьет по украинским городам, по жилым домам. Не по военным объектам или критической инфраструктуре, а по гражданским.

Это элемент террора для того, чтобы лишить государство основного ресурса – людей. Для того, чтобы люди собирались и выезжали за границу. Чем меньше рабочих рук внутри нашего государства, тем меньше наши оборонные способности.

В завершение скажу о депутатах Верховной Рады, почему сложилось так, что эти выборные должности максимально дискредитированы внутри украинского общества. За период до начала войны России против Украины, до 2014 года, каждый президент, который был, во всех своих неудачах должен был обвинить кого-то.

Кого можно обвинить? Если мы говорим о конкретных должностных лицах, то если ты обвиняешь человека, что он неэффективен – надо его менять. Этого не позволяли делать.

Всегда говорили, что все зло в Верховной Раде, а там же коллектив народных депутатов. Отдельные представители как и в любом коллективе показывали, что они действительно заботятся о себе, а не об украинском народе.

Таким образом депутатов максимально дискредитировали настолько, насколько это возможно. Сейчас забывают сказать, если не будет существовать Верховной Рады Украины, то государство Украина также не сможет обороняться.

Все потому, что от законодателей зависит очень много с военной точки зрения, в частности внедрение законов по ведению войны и поступления в наше государство международной помощи.

Поэтому, общество, не надо демонизировать кого-то конкретно. Сейчас я никоим образом не оправдываю Верховную Раду. Я говорю лишь о том, что в любом коллективе есть негодяи, вопрос в том, как быстро мы сможем этот коллектив избавить от них.

Подчеркиваю, несмотря на должность, которую вы занимаете, работаете на оборонные предприятия или просто в Украине и платите налоги, только командная работа дает нам право и возможность выжить.

Мы сейчас боремся за жизнь, если противник придет на наши территории, то проанализируйте, что произошло в так называемой ЛДНР.

Всех трудоспособных мужчин уже стерли в войне, не будет войны против Украины, то будут другие войны. Каждый, кто может прорасти как украинец будет уничтожен – кого-то сразу, кого-то путем последовательных репрессий.

Это в истории уже также было. Поэтому будьте сознательны, друзья, очень вас прошу.