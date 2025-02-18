Командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко в етері 24 Каналу детально розповів про те, як кожен охочий може доєднатись до ЗСУ, зокрема до його полку. Крім того, він пояснив чому краще мобілізуватись самостійно. Детальніше про це у матеріалі.

До теми Новий закон, виїзд за кордон і "бусифікація": що змінилось у 2024 і якою буде мобілізація у 2025

Зміни у підході поповнення особового складу

Як відбувається поповнення української армії, яка зараз у нас ситуація з рекрутингом? Я знаю, що й у вашому батальйоні теж триває набір.

429 полк зараз перебуває в стадії активної комплектації. Але важливо, що це підрозділ, не який щойно було утворено. Ми пройшли довгий шлях зі стрілецької роти до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Після набуття комплектації у 2023 році ми увійшли в ТОП-3 кращих підрозділів по результативності знищення ворога на полі бою. Потім був утворений батальйон, ми розширились. Мали можливість добрати та довчити людей.

Батальйон входить в топи кращих підрозділів зі знищення ворога. І тільки після цього було прийнято рішення утворити полк, адже є організаційне ядро, є керівний склад, є навчальні групи, які можуть передати досвід та загальне розуміння й усвідомлення того, як працює ворог. Ми знаємо як потрібно протидіяти і як максимально якісно зробити так, щоб противник не дійшов до нашої передньої лінії бойових зіткнень, а був знищений дистанційно.

Рішення створити 429 полк було прийнято місяць тому. Станом на сьогодні, я не можу розкривати відомостей про кількість військовослужбовців, яких вже вдалося залучити, але після оголошення (про набір – 24 Канал) ми отримали понад 3 тисячі заявок.

Крім того, додатково у нас був певний резерв. Це орієнтовно до 2 тисяч людей, які хотіли вступити до батальйону, але ми не мали місць, оскільки мали повну комплектацію.

Зараз у вас (охочих долучитись до ЗСУ – 24 Канал) немає ризику, що після проходження співбесіди, якщо ми підходимо один одному, вас можуть з навчального центру забрати для поповнення будь-якої іншої бригади, коли виникла в цьому доцільність.

Напевно, кожен громадянин хоч один раз чув, що йшов в одну бригаду, потім опинився в навчальному центрі, проходив загальновійськовий вишкіл і в якийсь момент прийшло розпорядження і відправили служити в іншу військову частину.

Коротко скажу, чому так відбувається. Тому, що йдуть активні бойові дії. Якась бригада, що виконує завдання на передній лінії бойових дій, має певні проблеми з комплектацією. Відповідно, Генеральний штаб приймає рішення і направляє військовослужбовців туди, де вони потрібні зараз найбільше.

Тому траплялись моменти, пов'язані з тим, що людина йшла в одну бригаду, а опинялась в іншій.

Станом на сьогодні, той, хто йде по системі рекрутингу, таких ризиків немає. Зокрема, хто буде мобілізуватись до 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Після проведення співбесіди, ви стаєте військовослужбовцем нашої військової частини – 429 полку. Мобілізуєтесь через перший рекрутинговий центр Сухопутних військ.

Це означає, що там вас зустрінуть, проведуть по всьому шляху, зокрема і по проходженню військово-лікарської комісії. Ви отримаєте необхідні облікові папери, документи на руки.

Після цього перебуватимете в спеціально визначеному місці під контролем наших інструкторів.

Після цього будете направлені на загальновійськовий вишкіл в БЗВП, де вас навчать азів військової справи й паралельно почнеться процес підготовки за фахом.

Це значить, якщо ви йдете на пілота, будете мати можливість отримати льотну справу. Якщо ви йдете за будь-якою іншою військовою професією, то на цьому під час проходження загального військового вишколу будуть робити акцент.

Лише по завершенню загально військового вишколу, потім спеціалізованої підготовки, ви опиняєтесь в самому підрозділі на Сході нашої держави, оскільки ми продовжуємо воювати та виконувати бойові завдання.

Спочатку будете інтегровані додатково як стажер до бойових екіпажів для того, щоб перейняти досвід. Потім з часом, залежно від швидкості засвоєння інформації, ви будете зібрані в окремі вже власні групи.

За вами обов'язково буде дивитися, допомагати, слідкувати за протоколом виконань підготовлений військовослужбовець з підрозділу.

І тільки в той момент, коли ми зрозуміємо згідно з тестуванням, фактичним орієнтуванням на місцевості, виконанням завдань, дотриманням протоколу, що ви абсолютно готові, тільки тоді розрахунок починає працювати в загальній системі координат самостійно.

Тому, товариство, зараз є дійсно унікальна можливість максимально свої цивільні знання, вміння і досвід, які у вас є, інтегрувати в Сили оборони шляхом проходження через рекрутинг.

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Норми та правила мобілізації

Мінімум два місяці до виходу на бойові завдання триває навчання. Це ще раз зараз підтверджує те, що російська пропаганда бреше, мовляв, людей просто отак от забирають і одразу на другий день начебто відправляють на гарячі позиції.

Така ситуація була у 2022 році й поодинокі випадки у 2023. У 2023 це вже була службова недбалість конкретних посадових осіб.

У 2022 році дійсно відбувалися події, коли людина після мобілізації добровільної або примусової, хоча тоді такого явища не було, могла опинитися на фронті відразу.

Зараз такого немає. Є закон, є чітко прийняті норми й правила, що після того, як людина долучається до Сил оборони, вона має обов'язково отримати необхідну підготовку – загальний військовий вишкіл, який звикли називати БЗВП.

БЗВП в Україні триває 45 діб. Плюс додатково є ще така історія як фахова підготовка. Тобто, може бути так, що ви проходите БЗВП гарантовано понад 45 днів. Потім, залежно від того, яку військову спеціальність ви опановуєте, ще може бути місяць фахової підготовки, потім адаптація в підрозділі. Як наслідок ще певний час роботи в команді для того, щоб ви набули спроможність.

429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" зацікавлений в тому, щоб наші військові були максимально підготовлені до виконання бойових завдань. Оскільки саме підготовка – це ключ до збереження основного ресурсу в Силах оборони.

Основний ресурс – це люди, тому що за кожним кулеметом, гвинтівкою, гарматою чи безпілотником стоїть жива людина, яка виконує бойові завдання. Тому ми зацікавлені, щоб ви були максимально підготовлені до участі в бойових діях.

Навчальні центри, які існують і функціонують на базі самого підрозділу, вони дають можливість отримати певну перекваліфікацію і постійно підвищувати свій фах.

Той чи інший військовослужбовець хоче бути пілотом FPV-камікадзе. Переважна більшість подають заявки саме на FPV-камікадзе. Це можливість бити ворога високоточно, прицільно, тут і зараз. Хоча всі військові спеціальності, які є в нашому підрозділі, вони є важливі.

Але, проходячи навчання, з 10 військовослужбовців, 7 швидко засвоюють інформацію, складають іспити та тести. Вони відповідають необхідним вимогам для того, щоб у майбутньому стати пілотами й вже підвищувати свій рівень знань, вмінь під час виконання завдань.

А 3 військовослужбовці повільно засвоюють інформацію, не тому, що вони погані, тому що був інший життєвий досвід і вони не можуть за той самий період часу, що інший, опанувати цю інформацію і стати пілотом.

Тоді пропонується інша посада, де військовослужбовець проходить службу в складі підрозділу, але він має доступ до навчальних центрів.

Якщо людина мотивована і дисциплінована, вона отримує необхідний рівень підготовки для перездачі іспитів і як наслідок у разі успіху той чи інший військовослужбовець зможе все-таки стати на посаду, яку планував з самого початку.

Такі можливості є. Це не просто теорія, яка розроблена в підрозділі, це практика.

Два військовослужбовці з полку "Ахіллес" планували бути пілотами FPV-дронів. Не вийшло з першого разу в них. Одному знадобилось три місяці, іншому пів року для того, щоб довчитися, скласти іспити, виконувати завдання. Зараз обоє ефективно виконують бойові завдання на різних відтинках, де підрозділ бере участь в бойових діях.

Чи достатньо зброї на фронті

Чи достатньо на даному етапі війни техніки?

Техніки не буде достатньо ніколи. З однієї сторони кажуть, що дронів стало більше. Зокрема і я стверджую, що ми почали отримувати якісніші дрони, частіше й у більшій кількості.

Плюс додатково працює ще система "Є-бали". Мовиться про те, що коли є зафіксований результат знищеного ворога на полі бою кожна категорія цілі обмінюється, оцінюється в бали й потім обмінюються на додаткову техніку, яка допомагає нам бити ворога.

Якщо на початку 2024 року ми отримували 30 – 40% номенклатури від держави, а решту від українського народу, то сьогодні 70 відсотків засобів БпЛА ми отримуємо коштом державних програм, зокрема і "Є-балів". І 30% необхідного ресурсу ми продовжуємо отримувати від української нації.

Динаміка прогресивна є, але, якщо запитати, чи може наступити той день і час, коли держава повністю перекриє всі потреби Сил оборони й не треба буде донатити, то такого дня не настане.

Чому? Динаміка бойових дій і пекло війни воно зжирає весь наявний ресурс. Росія також вимушена залучати додатковий ресурс, зокрема об'єднуючи своє населення і змушуючи приватну форму бізнесу виготовляти продукцію в певних нормах для фронту.

Все тому, що чим більше ти маєш ресурсу, тим краще. Наприклад, якщо кажемо про дрони, то чим більше розвідувальних, то тим краще бачиш, більше ударних – більш ефективно можна нищити на полі бою.

Саме тому Сили оборони необхідно підтримувати аж до самого дня завершення війни. Дай Боже з перемогою для України, збереженням української державності й максимальної кількості українського народу.

Треба пам'ятати, що Сили оборони потребують піклування українського суспільства і фінансових вкладень. Сили оборони мають бути міцними, фінансованими, модернізованими. Військовослужбовці мають мати необхідні соціальні гарантії, бо тільки там, де сильне військо є передумова до безпечної держави, яка є розвиненою.

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Інвестують гроші туди, де безпечно. Ви напевно теж вкладаєте якісь кошти, в кого є така можливість чи була така можливість до повномасштабної війни, в авторитетні проєкти або банки, яким довіряєте і знаєте, що команди цих банків можуть гроші захистити.

Точно так само із державами. Якщо держава може забезпечити безпековий фактор, то інвестиції будуть надходити.

Інвестиції – це можливість для процвітання українського бізнесу. Це стосується не тільки аграрного. За час повномасштабної війни ми чітко показали, що Україна спроможна бути технологічною державою, яка виготовляє високоточну продукцію.

Саме у технологіях і є основний прибуток. Як наслідок, якщо зростає ВВП, то в нас з'являються додаткові можливості для надання населенню якісної освіти, медичних послуг, є можливість проводити індикації в пенсіях. По-іншому не буде.

Тому перший, хто скаже, що треба скорочувати видатки на Сили оборони, то пам'ятайте це буде афільована з Росії особа, яка прийшла для знищення нашої держави. Дякую українцям, що системно підтримують нас.

Чому важливо мобілізуватися самостійно

Досі, на жаль, у ЗМІ залишається інформація про те, що триває "бусифікація" в Україні. Якщо є якісь проблеми, то ми їх не замовчуємо, а говоримо про них. Це не для того, щоб підігравати ворогу, а тому, що це важливо. Ви бачите, що ситуація із рекрутингом налагоджується, чи навпаки ні?

Я противник "бусифікації", але вимушений визнати, що це міра, яка необхідна для того, щоб військовозобов’язані звернули увагу на рекрутинг. Якщо немає системи примусу, ми будемо отримувати постійну недокомплектацію у військах.

З однієї сторони ми кажемо, що треба визначити термін служби, але треба якось пояснити військовослужбовцям, які воюють вже 3 роки у повномасштабній війні, зокрема як і представникам полку "Ахіллес", чи можлива взагалі демобілізація.

Ми маємо давати відпочивати військам, але з іншого боку всебічно качається культ "ухилянства", як популярний.

От у мене і виникає питання, як хлопці будуть відпочивати, якщо їх не буде ким поповнювати.

В інформаційному просторі заяви Сполучених Штатів Америки, безпосередньо Дональда Трампа, про те, що буцімто у 2025 році може завершитись війна, мають дуже негативні наслідки.

Все тому, що представники українського бізнесу, самі українці думають, якщо завтра завершиться війна, то для чого донатити. Воно і так якось само собою буде.

А ті, хто є військовозобов'язаними й за 3 роки не мобілізувалися, то вони думають, що війна пройде повз. Мовляв, подивлюсь чим це все завершиться ще місяць, півтора чи два.

Це величезна проблема. Саме цього і домагалася Росія. Ще нічого не закінчено. Війна йде в повний зріст. Ворог тисне як ніколи.

Для того, щоб зберегти українську державність, українців ми зараз маємо зберігати єдність і продовжувати як донатити, так і відповідно проявити громадську свідомість і скористатися рекрутинговою програмою для поповнення Сил оборони. По-іншому не буде.

Дуже часто я чую тезу, що військові це якісь супер люди. Наполягаю на цьому, моя думка залишається послідовною протягом всього періоду повномасштабної війни — воює зараз мобілізаційний ресурс. Це означає, що воюють вчорашні ваші сусіди.

На початку повномасштабної війни підрозділ на 100% складався із людей, які були військовозобов'язані, але ніколи до того не воювали. Лише декілька офіцерів, зокрема я, мали досвід участі в бойових діях у 2014 році в антитерористичній операції. Все. Всі решта були цивільні.

Тобто вчорашні ваші сусіди сьогодні і є ті воїни Сил оборони, які тримають ворога на лінії бойового зіткнення. Попри успіхи противника на тактичному рівні, забрали посадку, вдалося забрати населений пункт, десь вийти на дорогу, але ворог оперативних успіхів немає.

Нема провалів на 150 – 200 кілометрів в глибину нашої оборони. Ви можете уявити, але не сповна, яку титанічну роботу зараз здійснюють Сили оборони у війні проти окупанта.

Я продовжую бути гордим українською нацією, адже саме ви забезпечили можливості ці роки стримувати в повний зріст ворога, який є дуже серйозним.

На завершення думки скажу, що хтось намагається знайти ключ до тієї перемоги, дивлячись ефіри, що каже Трамп, хтось аналізує країни Європейського Союзу, як там будуть діяти, чи допомагатимуть більше, чи буде об'єднана позиція. Хтось каже про "бусифікацію", хтось каже про те, що крадуть, а хтось бере і робить.

Ключ до перемоги, до життя і майбутнього є всередині кожного з нас. На своєму місці роби роботу добре, ставай кращим, підтягуйся і переходь на інший щабель. Тоді буде загальний результат усіх, адже допомога і державність – це командна робота.

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Корупція та інші проблеми в Україні

Треба не забувати, що перемога залежить від кожного з нас. Звісно, прикро, коли на фоні великих корупційних скандалів чи скандалів із ТЦК українці втрачають віру в перемогу та майбутнє України. Але важливо триматись, особливо зараз у такі непрості часи. Ми маємо об'єднуватися і бути міцним тилом для військових, адже вони захищають нас на полі бою.

З приводу того, що крадуть. Так відбувалося у всіх країнах. Сполучені Штати Америки, які здавалось би мають потужну правоохоронну систему, які мають сталу демократії, не є винятком.

Питання в тому, як ми можемо протидіяти цим викликом, чи працює правоохоронна система, чи вдається притягати нечистих на руку людей до передбачуваної відповідальності. Так чи інакше в Україні правоохоронна система молода, але вона продовжує працювати.

Відповідальні за подібні злочини несуть покарання, але ця відповідальність мала б бути дещо вищою під час воєнного стану. Тут є над чим працювати в майбутньому.

Наступне, якщо казати про періодичність повторення історії, таких певних зневір, то так відбувалося і в інших країнах. До цього ворог і тяжіє. Як ви думаєте, чому ворог б'є по українських містах, по житлових будинках. Не по військових об'єктах чи критичній інфраструктурі, а по цивільних.

Це елемент терору для того, щоб позбавити державу основного ресурсу – людей. Для того, щоб люди збиралися і виїжджали за кордон. Чим менше робочих рук всередині нашої держави, тим менші наші оборонні спроможності.

На завершення скажу про депутатів Верховної Ради, чому склалося так, що ці виборні посади є максимально дискредитовані всередині українського суспільства. За період до початку війни Росії проти України, до 2014 року, кожен президент, який був, в усіх своїх невдачах мав звинуватити когось.

Кого можна звинуватити? Якщо ми кажемо про конкретних посадових осіб, то якщо ти звинувачуєш людину, що вона неефективна – треба її міняти. Цього не дозволяли робити.

Завжди казали, що все зло у Верховній Раді, а там же колектив народних депутатів. Окремі представники як і в будь-якому колективі показували, що вони дійсно дбають про себе, а не про український народ.

Таким чином депутатів максимально дискредитували настільки, наскільки це можливо. Зараз забувають сказати, якщо не існуватиме Верховної Ради України, то держава Україна також не зможе оборонятися.

Все тому, що від законодавців залежить дуже багато з військового погляду, зокрема впровадження законів щодо ведення війни та надходження до нашої держави міжнародної допомоги.

Тому, товариство, не треба демонізувати когось конкретно. Зараз я жодним чином не виправдовую Верховну Раду. Я кажу лише про те, що в будь-якому колективі є негідники, питання в тому, як швидко ми зможемо цей колектив позбавити від них.

Наголошую, попри посаду, яку ви займаєте, працюєте на оборонні підприємства чи просто в Україні й сплачуєте податки, тільки командна робота дає нам право і можливість вижити.

Ми зараз боремося за життя, якщо противник прийде на наші території, то проаналізуйте, що відбулося у так званій ЛДНР.

Всіх працездатних чоловіків вже стерли у війні, не буде війни проти України, то будуть інші війни. Кожного, хто може прорости як українець буде знищено – когось відразу, когось шляхом послідовних репресій.

Це в історії вже також було. Тому будьте свідомі, друзі, дуже вас прошу.