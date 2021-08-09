Зато медуз нет: в Геническе ливень превратил улицу в бассейн

В Геническе на Херсонщине 8 августа пронесся ливень. Из-за этого затопило улицу возле городского пляжа.

Дети даже плавают в импровизированном бассейне посреди улицы. Взрослые шутят, что удобно, ведь нет медуз.

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В Геническе сильно затопило улицу

В Геническе сильный ливень пронесся в ночь на воскресенье, 8 августа. Именно после этого в городе затопило улицу возле городского пляжа.

Улица Набережная вместе с автостоянкой превратилась в настоящий бассейн,

– говорится в сообщении.

Более того, туристы не теряют чувства юмора и отмечают преимущества: "Хоть здесь медуз нету!". Зато ребенку позволили плавать в надувном круге прямо посреди улицы.

Кстати, Азовское море страдает от медуз. В этом сезоне их очень много на пляжах Кирилловки, Лазурного, а также Бердянска. Более того, в Приморском Посаде пляж от медуз чистил грейдер.

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7 августа сильно затопило курортную Кирилловку. Там дети купались в больших лужах – в частности некоторые плавали в надувных кругах сразу во дворе.

По состоянию на 8 августа из-за непогоды, по информации ГСЧС, без света осталось более 50 населенных пунктов.

Более того, на 10 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. В ГСЧС предупредили о граде и сильном ветре. Объявили первый уровень опасности (желтый).