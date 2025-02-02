"Медуза" и агентство Lure заявили, что прекратили рекламную кампанию с кадрами войны в Украине

Российское издание "Медуза" объявило, что прекратило рекламную кампанию, где были кадры войны России против Украины с фото украинцев, которые не давали согласия на их использование. В СМИ отметили, что это была их ошибка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление, которое обнародовала "Медуза". До этого рекламная кампания российского оппозиционного издания с фото украинцев вызвала скандал.

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Что ответили в "Медузе" и Lure относительно рекламной кампании

В "Медузе" заявили, что в 2025 году издание запустило рекламную кампанию, чтобы расширить международную аудиторию и повысить осведомленность об их краудфандинговой деятельности.

Российские журналисты отметили, что кампания была разработана берлинским агентством Lure. Там рассказывается о "попытках Кремля заставить нашу редакцию замолчать". Также там были представлены фотографии и видео, снятые в Украине во время войны.

С первого дня полномасштабного вторжения война была в центре внимания "Медузы". Подавляющее большинство наших статей посвящено войне. Мы осуждаем это преступное и насильственное вторжение, считаем Россию полной ответственностью за начало войны и делаем все, что в наших силах, чтобы помочь ее прекратить,

– говорится в заявлении.

В издании отметили, что контент для видео был "подобран тщательно" и "в полном соответствии с требованиями законодательства". Однако в нем были изображения украинцев, которые не дали разрешения на их использование.

"Это была ошибка, и мы глубоко об этом сожалеем. Просим прощения у всех, на кого наша рекламная кампания негативно повлияла. Мы никогда не имели целью нанести вред, особенно тем, кто пострадал от российской агрессии, и нам искренне жаль", – отметили журналисты.

В конце концов утром 2 февраля "Медуза" вместе с Lure приняла решение о прекращении этой рекламной кампании.

В берлинском агентстве Lure также подчеркнули, что кампания была прекращена. Там также извинились у народа Украины за любую боль, которую вызвала наша кампания.

Нашим намерением никогда не было эксплуатировать страдания, мы стремились оставаться солидарными с Украиной и поддерживать независимую журналистику, что бросает вызов российской пропаганде. Мы искренне сожалеем, что наш подход нанес страдания, в частности из-за включения фото Ярослава Базилевича,

– указано в заявлении агентства.

Что известно о скандале с "Медузой" и кадрами войны в Украине