Курортный сезон в России под угрозой: Азовское море "оккупировали" медузы

Россияне публикуют видео со своих курортов. Искупаться в Азовском море у них пока не получится – берег "оккупирован" медузами.

Купаться в такой воде безопасно не получится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Что происходит на российских курортах Азовского моря?

В разгар курортного сезона в России у ее граждан искупаться в Азовском море не получится. Вода кишит медузами.

Если раньше россияне жаловались на обстрелы и свой разлитый мазут, то теперь к проблемам добавились медузы.

Купание в такой воде невозможно, ведь можно получить ужаление медузы.

Российские пляжи заполонили медузы: смотрите видео

Медузы в Азовском море на российских курортах: смотрите видео

Напомним, зимой российские пляжи также были непригодными для любого отдыха или прогулок. В Черном море произошло сразу несколько аварий с российскими танкерами. Большое количество мазута вылилось в море, впоследствии осев на пляжах Крыма и России.