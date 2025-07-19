Купатися у такій воді безпечно не вийде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Що відбувається на російських курортах Азовського моря?

У розпал курортного сезону у Росії у її громадян покупатися в Азовському морі не вийде. Вода кишить медузами.

Якщо раніше росіяни скаржилися на обстріли та свій розлитий мазут, то тепер до проблем додалися медузи.

Купання у такій воді неможливе, адже можна отримати ужалення медузи.

Російські пляжі заполонили медузи: дивіться відео

Медузи в Азовському морі на російських курортах: дивіться відео

Нагадаємо, взимку російські пляжі також були непридатними для будь-якого відпочинку чи прогулянок. У Чорному морі сталося одразу декілька аварій із російськими танкерами. Велика кількість мазуту вилилася у море, згодом осівши на пляжах Криму та Росії.