Медведчук пытается вернуть гражданство Украины и мандат, - СМИ

Бывший депутат от запрещенной сейчас партии ОПЗЖ пытался вернуть себе гражданство Украины. Кроме этого, Виктор Медведчук также является кумом российского президента.

Одиозный Виктор Медведчук пытается через суд вернуть себе украинский паспорт и депутатский мандат. Это удалось установить журналистам в ходе расследования.

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Он утверждает, что это нарушает Конституцию

Медийщики установили, что через месяц после лишения гражданства Украины и депутатского мандата Виктор Медведчук обратился в Верховный Суд. Таким образом он пытался добиться возвращения паспорта для себя и для других депутатов-предателей. Бывший депутат пытался убеждать, что указ Зеленского был издан "с нарушением Конституции".

Сейчас рассмотрение его иска приостановлено. Также Медведчук пытался восстановить свое адвокатское удостоверение, однако в феврале 2024 года суд ему отказал.

По мнению эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко маловероятно, что судьи пойдут на возвращение мандата или гражданства Медведчуку.

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