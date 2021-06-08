Медведчук в интересах Порошенко затягивал освобождения из плена "киборга", – Bihus.Info

Bihus.Info опубликовали 4 часть записей, где якобы фигурирует нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Среди прочего там говорится об освобождении "киборга" Андрея Гречанова с позывным "Рахман".

Боец попал в плен к боевикам "ДНР" в июле 2015 года. Как выяснили расследователи, Гречанова могли освободить почти сразу, но Медведчук несколько месяцев затягивал этот процесс.

4 часть расследования Освобождение пленных – это ложь, – Бигус показал последнюю серию "прослушки Медведчука"

Эпопея с освобождением из плена "Рахмана": при чем здесь Медведчук

Порошенко сообщил об освобождении героя

На ночь 1 декабря 2015 тогдашний президент Украины Петр Порошенко вернулся из Парижа со встречи в нормандском формате. Тогда же он объявил, что "киборга" Андрея Гречанова на псевдо "Рахман" освободили из плена. И окончательное решение об этом приняли именно в Париже – с 18 попытки.

Я попросил канцлера Германии Меркель и президента Франции Олланда надавить на Путина... Украинского героя надо освобождать,

– сказал Порошенко.

Той же ночью "киборг" впервые после освобождения позвонил матери.

Плен и освобождение "Рахмана"

Андрея Гречанова боевики взяли в плен в конце июля 2015 года. Примерно тогда же украинцы задержали российского майора Владимира Старкова, который вез через блокпост взрывчатку.

Сначала освобождением Рахмана начал заниматься его друг – активист Алексей Мочанов. Тот узнал, что в августе 2015 ни в переговорах по обмену с участием Виктора Медведчука, ни в официальном обменном процессе "Рахман" не фигурировал. Хотя Мочанов уже ездил к боевикам договариваться об его освобождении.

Хотя Мочанов уже ездил к боевикам договариваться об его освобождении. По его словам, 21 августа в "ДНР" сказали, что им очень нужен Старков. И до 1 сентября они готовы обменять его на Гречанова. Однако этого не произошло, а Мочанову в СБУ объяснили, что Старков – военнопленный, которого нужно судить.

Судя по записям, опубликованных Bihus.Info, Медведчук об обменах в принципе впервые начал говорить в сентябре. В разговоре с представительницей "ЛНР" тот сказал, что Старкова "держат", и обменять на Гречанова его можно "только после суда".

Медведчук хотел, чтобы "Рахмана" освободили только "на президентском уровне"

Еще 2 месяца Мочанов ездил в "ДНР" и вел переговоры об освобождении "Рахмана". При этом Виктор Медведчук якобы, как сказал Денис Бигус, "пытался не дать Мочанову вытащить "Рахмана", чтобы "Рахмана" вытащили на президентском уровне".

Более того, когда был случай, что Гречанова боевики разрешили забрать – Медведчук категорически выступил против. Речь о записи якобы от 27 ноября 2015 года. Тогда Медведчук звонил "министру обороны" боевиков Кононову, а в разговоре сказал:

Мне такую ​​информацию дали, что позвонил некий Мочанов... И ему Захарченко сказал, мол, приезжай в три часа и возьми Рахмана. Это как называется? Это выходит за рамки. Договариваются два главных лица, два первых. Я занимаюсь этими переговорами, мы решаем эти вопросы, а тут получается какой-то Мочанов.

И только 1 декабря Порошенко подписал указ о помиловании Старкова, которого суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Это он сделал для освобождения "Рахмана".

Накануне, 30 ноября, в режиме строгой секретности Гречанова освободили. Но, по словам Мочанова, "заставили ждать, пока вернется самолет президента" из Парижа – чтобы его исторический звонок маме состоялся только тогда.