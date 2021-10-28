Медведчук и Косяк – наши козыри, – Гармаш об обмене пленными с Россией

Россия заблокировала обмен пленными, требуя вернуть кума Путина в Трехстороннюю контактную группу. Кремлю очень нужен Виктор Медведчук – это хороший козырь для Украины.

Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире 24 канала. Он считает, что сейчас Украина собирает свои козыри.

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Козыри в борьбе с Россией

"Думаю, мы собираем козыри, учитывая уголовные дела в отношении Медведчука и недавно задержанного Косяка. Если Россия проявит к ним интерес и заявит их на обмен, в частности Косяка, как гражданина России, то Украина рассмотрит этот вопрос", – отметил Гармаш.

На сегодня Россия ставит вопрос относительно консульского доступа к Косяку.

Это означает, что Россия фактически признает его гражданство. Однако они официально не обращаются о подтверждении его гражданства,

– отметил Гармаш.

"Мы не признаем гражданства, выданного незаконных путем жителям ОРДЛО. Здесь есть юридическая коллизия, но она прежде всего касается России. Украина будет рассматривать этот вопрос, когда будет официальное обращение – тогда будем принимать решение, что делать с Косяком", – добавил он.

Гармаш назвал козыри Украины в обмене пленными: смотрите видео

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