Медведчук спрятал роскошную яхту в новых офшорах, – СМИ
Источник:"Слідство.Інфо"
После введения Советом по нацбезопасности и обороне санкций Виктор Медведчук решил спасти свою роскошную пятипалубную яхту. Для этого пророссийский политик спрятал ее в новых офшорах на Маршалловых островах.
Журналисты рассказали о схеме, которую кум Владимира Путина организовал, чтобы спасти яхту за 200 миллионов долларов.
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Спасение яхты Медведчука
Яхту с лифтом и бассейном пророссийский политик спасал тогда, когда СНБО вносил его в санкционные списки и арестовывал имущество – с февраля по апрель 2021 года.
Медведчуковская яхта 31 марта сменила владельца – ее переписали на офшорную фирму с Маршалловых островов.
Суд арестовал имущество лидера ОПЗЖ 9 апреля, в том числе и яхту, которая заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Однако это не та яхта за 200 миллионов, а значительно скромнее.
А роскошная яхта Royal Romance в апреле – мае курсировала вдоль побережья Хорватии и даже делала остановки в этой стране. Тогда же жена Медведчука Оксана Марченко публиковала фотографии в соцсетях из Хорватии.
Медведчук спрятал роскошную яхту в новых офшорах / Скриншот из видео
Дело Медведчука: что известно
- Виктору Медведчуку 11 мая объявили о подозрении. Его обвиняют в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
- 13 мая Печерский суд Киева избрал для пророссийского нардепа меру пресечения в виде домашнего ареста.
- Впоследствии Киевский апелляционный суд решил оставить в силе домашний арест для Медведчука.
- 8 июля суд рассматривает вопрос продления домашнего ареста кума Путина, ведь срок его действия завершается 9 июля.
- Сам пророссийский нардеп считает, что у следствия нет новых доказательств по его делу.