Не новость, – Зеленский заявил, что Медведчук торговал с оккупантами вместе с Порошенко

Владимир Зеленский прокомментировал "пленки Медведчука", которые обнародовало издание Bihus.Info. Президент отметил, что Виктор Медведчук с оккупантами торговал вместе с Петром Порошенко.

В своем интервью Владимир Зеленский признался, что видел несколько фрагментов этих пленок. Он считает, что команда власти уже в полной мере показала свою реакцию на эту историю.

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Ну, смотрите: для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки,

– подчеркнул глава государства.

Он заявил, что прекрасно понимает, как все это произошло – что Виктор Медведчук торговал и зарабатывал вместе с пятым президентом Петром Порошенко.

"Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию. Он вывозился", – отметил Владимир Зеленский.

Причастность Порошенко недоказана

Интервьюер Наталья Мосейчук сказала, что несмотря на заявления о причастности Петра Порошенко, она фактически не доказана.

Президент зато вспомнил, как еще более года назад говорил, что прекрасно знает, на кого работает Виктор Медведчук и откуда зарабатывает. Тогда глава государства пообещал реакцию.

Моя уверенность базируется на каких-то фактах и информации, которую я имею. Мы видим с вами сейчас и пленки, и видим также с вами, что произошло. Труба сейчас у государства, ведутся суды, его обвиняют в государственной измене,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Следовательно, резумируя, он заверил, что его заявления о причастности к этой истории Петра Порошенко основываются не на пустом месте.

История с "пленками Медведчука":