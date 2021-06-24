Не новость, – Зеленский заявил, что Медведчук торговал с оккупантами вместе с Порошенко
Источник:ТСН
Владимир Зеленский прокомментировал "пленки Медведчука", которые обнародовало издание Bihus.Info. Президент отметил, что Виктор Медведчук с оккупантами торговал вместе с Петром Порошенко.
В своем интервью Владимир Зеленский признался, что видел несколько фрагментов этих пленок. Он считает, что команда власти уже в полной мере показала свою реакцию на эту историю.
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Ну, смотрите: для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки,
– подчеркнул глава государства.
Он заявил, что прекрасно понимает, как все это произошло – что Виктор Медведчук торговал и зарабатывал вместе с пятым президентом Петром Порошенко.
"Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию. Он вывозился", – отметил Владимир Зеленский.
Причастность Порошенко недоказана
Интервьюер Наталья Мосейчук сказала, что несмотря на заявления о причастности Петра Порошенко, она фактически не доказана.
Президент зато вспомнил, как еще более года назад говорил, что прекрасно знает, на кого работает Виктор Медведчук и откуда зарабатывает. Тогда глава государства пообещал реакцию.
Моя уверенность базируется на каких-то фактах и информации, которую я имею. Мы видим с вами сейчас и пленки, и видим также с вами, что произошло. Труба сейчас у государства, ведутся суды, его обвиняют в государственной измене,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Следовательно, резумируя, он заверил, что его заявления о причастности к этой истории Петра Порошенко основываются не на пустом месте.
История с "пленками Медведчука":
- Ранее издание Bihus.Info обнародовало несколько серий "пленок Виктора Медведчука". У них были записи его бесед с российскими политиками и боевиками, которые оккупировали часть Донбасса.
- Разговоров с Петром Порошенко, который в это время был президентом Украины, у них не было. Впрочем, Виктор Медведчук часто упоминал главу государства в разговорах с другими людьми.