Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах

Уже навіть тіньовий союзник чинної влади Віктор Медведчук не вірить в переобрання гаранта. Через це кум Путіна вирішив підстрахуватися, ховаючи свої активи за новими "фейсами".

Переоформлення активів

Віктор Медведчук готується до найгіршого – можливої поразки свого партнера на виборах президента. Він зайнявся переоформленням пов'язаних з ним активів на нових осіб.

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Так, нафтопродуктопровід, яким люди Медведчука качають в Україну дизельне паливо виробництва "Роснефти", переоформлюють в терміновому порядку. Новим власником труби має стати білоруське підприємство "Нафтобітумний завод", розташоване в селищі Колеіна Червенського району Мінської області.

Відповідне рішення в інтересах партнерів Медведчука ухвалив Антимонопольний комітет України за два тижні до виборів. За це рішення проголосували чотири члени комітету, проти виступили двоє.

Супроводжував справу про концентрацію і розробив проект рішення з резолюцією "дозволити продаж" член Антимонопольного комітету Андрій Вовк. Він є ставлеником Банкової, в минулому – начальник департаменту в концерні "Укрпромінвест", який належить Порошенку та його соратнику Ігорю Кононенку.



Петро Порошенко та Ігор Кононенко

Сам Антимонопольний комітет фактично управляє зі стін Адміністрації Президента. Частина членів безпосередньо пов'язана з заступником глави АП Олексієм Філатовим, тому вирішувати питання про отримання погоджень можна на Банковій.

Показово, що все це сталося під завісу терміну чинного президентства, коли головні бізнес-партнери влади Рінат Ахметов і Віктор Медведчук страхуються на випадок поразки чинного гаранта.



Рінат Ахметов і Віктор Медведчук

Цинізм у тому, що Антимонопольний комітет дозволив Медведчуку заховати свій головний приз, отриманий за чинної влади, за тими самими білорусами, яких три місяці тому Фонд державного майна не допустив до приватизації державного пакета Центренерго через сумнівні гроші, якими оперують білорусу.

Сама ця труба – нафтопродуктопровід під назвою "ПрикарпатЗахідтранс" – це один із ключових активів, які потрапив під контроль Медведчука за роки правління президента Порошенко. Він використовується для поставок дизельного палива компанії "Роснефть" на український ринок.

Раніше труба належала російській державі, але декілька років тому суддя Рівненського суду провернула схематоз і трубопровід опинився у пов'язаної з Медведчуком швейцарської фірми-прокладки. До того ж жодного покарання судді винесено не було. І тепер, впритул до виборів, Антимонопольний комітет повинен узгодити перепродаж труби білоруської компанії.

Ви вірите, що білоруське унітарне підприємство готове скуповувати українські промислові активи? Тут скоріш мова йде не про деградацію української економіки за чинної влади, що вже білоруси стають інвесторами, а про те, що білоруси є лише вивіскою для Медведчука.

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План полягає в тому, що в разі зміни влади, було складно відкрутити всю цю історію назад, а у труби з'явився "добросовісний набувач" з сусідньої країни-союзника. І будь-які спроби нової влади навести порядок будуть нариватися на те, що, мовляв, недобре сваритися з Лукашенком, який підставив плече допомоги під час війни.



Олександр Лукашенко

В повідомленнях білоруських ЗМІ сказано: "резервы товарооборота есть в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике. Не до конца реализован потенциал в транспортно-логистической сфере". Власне, нафтопродуктопровід є і енергетичним активом, і транспортно-логістичним.

Преференції від Порошенка

Варто нагадати, що ці "поблажки" Медведчуку створюються в той час, як США вводить персональні санкції проти нього. А в Україні його з бізнес процвітає і має "зелене світло" в усіх напрямках. Йому дають посісти ключову роль на ринку скрапленого газу, а також дизельного палива. Завдяки сприянню нинішнього гаранта, частка Медведчука в імпорті дизеля з нульової відмітки за декілька років досягнула 40%.

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Порошенко і Медведчук – не чужі один одному люди, вони мають шлейф відносин завдовжки понад 20 років. І за роль модератора цих неформальних контактів з Путіним – Медведчук отримав серйозні преференції від чинного президента України.

Перша бізнес-модель заробітку Медведчука після Революції гідності включала постачання вугілля. Йдеться про постачання антрациту з окупованих територій під виглядом вугілля з Південної Африки.

Зареєстрована в Гонконзі компанія Arida Global Limited нібито купувала вугілля в Південній Африці, везла в Чорне море, після чого вугілля направляли не в українські порти, а в російські, звідки воно вирушало на кордон України і Росії, де його і купувала українська держава, а потім перепродавала на теплові електростанції "Центренерго".

Весь цей заплутаний маршрут був фікцією з метою продати вугілля з окупованих територій як південноафриканське. Його маскували з метою приховати походження. Договори на постачання вугілля від гонконгської фірми-прокладки підписувала одна з довірених осіб Віктора Медведчука.

Плани кума Путіна в політиці

Сам Медведчук уже звикає до ролі політика – він націлився зайти в парламент на осінніх виборах разом з партією "За життя".

Як розповідають джерела, нещодавно, у березні в готелі "Прем'єр-палац" відбулися закриті від очей громадськості збори "Опозицінной платформи "За життя". Показово, що виступ кандидата в президенти від цієї групи Юрія Бойка зайняв всього п'ять хвилин, а основний час мовив Віктор Медведчук, який окупував мікрофон на більше ніж годину.

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео​

Це показує, хто є реальним лідером проекту – кум Путіна. Що, до речі, вже викликає невдоволення у його попутників – Льовочкіна і Бойка. Медведчук оголосив, що час готуватися до парламентських виборів. В ході засідання Вадим Рабинович оголосив, що очолить "Опозиційну платформу "За життя" в поході за мандатами народних депутатів.



Сергій Льовочкін та Юрій Бойко

Нагадаю лише, що ця тотальна політична реанімація Медведчука, створення йому бізнес-преференцій та концентрація в його руках телеканалів – усе це стало можливим завдяки сприянню чинного президента і його оточення. І це – найбільший політичний злочин проти України.